Frp-lederen mener at det er de som kommer til Norge som skal tilpasse seg våre tradisjoner og verdier.

– Jeg opplever også at mange velgere er opptatt av at vi må ha en streng og restriktiv asyl- og innvandringspolitikk. Det handler først og fremst om at vi ikke kan ta inn flere enn det vi evner å integrere, sier Sylvi Listhaug til Vårt Land, og beskriver til konsekvensene:

– Det har Norge gjort i altfor lang tid, og vi ser konsekvensene av det, spesielt i Oslo. Med ungdomskriminalitet og en voldtektskultur har vi sett groteske handlinger bli gjort. I tillegg har vi fått et stort utenforskap, hvor mange innvandrere ikke jobber, og dermed ikke blir integrert.

Listhaug slår fast at vi i Norge viser vi ansiktet vårt, og vi takker ikke nei til å jobbe på grunn av særreligiøse krav. Hun mener at ord som mangfold og toleranse ofte fører til at man tolererer det intolerante.

– Det er i beste fall naivt å tro at folk som kommer fra en helt annen kultur legger igjen alle holdningene i det de passerer grenseovergangen.

Hun var den eneste partilederen som sa klart ifra om at Israel har rett til å forsvare sitt eget land, forteller hun. Hver gang det virkelig blåser så forsvinner KrFs ledelse fra slike debatter, mener hun.

– De forsvant også fullstendig da det var snakk om å vanne ut flaggloven. Vi mener det er helt åpenbart at offentlige flaggstenger bør være forbeholdt det norske flagget, og dernest det samiske og kommuneflagget. Å ikke gjøre det nærmest fritt frem sto vi nok en gang alene om.

Listhaug sier at Den norske kirke på ingen måte forvalter de kristne verdiene på en god måte. Hun vil fjerne trosstøtten for alle religioner.

– Dermed kan vi også senke skatter og avgifter, og sørge for at vanlig folk kan bruke mer av egne penger på veldedighet, sitt trossamfunn eller hva de enn ønsker å gjøre med deres hardt opparbeidede penger.

