Advokat Arild Humlen påstår at den utviste innvandreren Mahad Mahamud ble utsatt for «justismord». Han får støtte av SV-politiker Karin Andersen.

Mahad Mahamud ble fratatt sitt norske statsborgerskap etter en dom i lagmannsretten i 2019. Mahamud hadde oppholdt seg ulovlig i Norge i 19 år da det ble avslørt at han hadde jukset på asylsøknaden.

35-åringen skrev på asylsøknaden at han var fra Somalia. Men løgnen ble avslørt da det ble kjent at Mahamud er fra Djibouti. Han ble deretter kastet ut av Norge.

– Justismord

Men nå kan saken få en ny vending. TV 2 har laget en storsak torsdag morgen der de har intervjuet mannens advokat Arild Humlen. Advokaten påstår Muhamud har blitt utsatt for «justismord», og vil ha saken behandlet på nytt.

Utlendingsavsnittet ved Oslo Politidistrikt konkluderte at Mahad var broren til en navngitt djiboutisk forretningsmann. Utlendingsnemnda (UNE) tilbakekalte statsborgerskapet og utviste Mahad i 2016, og fikk medhold i Borgarting lagmannsrett i 2018.

TV 2 skriver at «advokat Humlen har framskaffet to dokumenter som han mener slår beina fullstendig under påstandene om at Mahad er broren til den djiboutiske forretningsmannen. Mannen som ble antatt å være Mahad døde i 2016».

Advokaten krever at politiet henlegger saken. og at UNE omgjør vedtaket om tilbakekall og utvisning.

– Hvis ikke de vil gjøre det, så får vi gå til lagmannsretten og begjære gjenåpning av den sivile saken, fordi det er et nytt faktum som vil endre hele grunnlaget for avgjørelsen, sier Humlen.

– Alle kan gjøre feil

Han får støtte av SV-politiker Karin Andersen som har engasjert seg stort i saken. Hun påstår Mahamud er norsk, og vil ha han tilbake til Norge.

– Jeg synes det både er skammelig og umenneskelig. Nå må saken opp igjen, for den bygger på feil grunnlag. Mahad er norsk, akkurat som meg, og han bør få tilbake statsborgerskapet sitt, sier Andersen til TV 2 og fortsetter:

– Jeg forventer at justisministeren vil si at i Norge skal det være rettssikkerhet for alle, og at man ikke skal dømme folk på feil grunnlag, og at da må saken opp igjen.

Andersen har tidligere gått i støttemarkeringen for den utviste innvandreren. I et intervju med Nettavisen fortalte SV-politikeren at «Alle kan gjøre feil», da hun ble spurt om hvorfor mannen jukset på asylsøknaden om sitt opprinnelsesland.

Vant mot UNE

Presset fra SV-politikeren, og medias søkelys på saken, kommer kun dager etter at det ble kjent at Utlendingsnemda tapte en sak i Oslo tingrett i en annen sak om utvisning, som også handlet om løgn på asylsøknaden.

Mustafa Hasan (19) har oppholdt seg ulovlig i Norge i flere år ettersom hans mor løy på asylsøknaden på hvor familien kom fra. Han vant frem i retten i forrige uke til enorm glede blant mange norske politikere på Stortinget.

At Mustafa har fått medhold betyr ikke nødvendigvis at han vil få opphold i Norge, men at saken hans må behandles på nytt i Utlendingsnemnda (UNE). UNE har én måned på seg til å anke avgjørelsen fra tingretten dersom de ønsker det.

