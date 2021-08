annonse

Hva skjer med venstresiden om dagen? De ber om et oppgjør med hatefull retorikk, som de mener inspirerte massemorderen, ABB, men gjelder det ikke dem selv?

Onde handlinger skapes av hatefull retorikk, påstår venstresiden. Men tror de på sin egen logikk? Det skulle man absolutt ikke tro, for i løpet av de siste ukene har det haglet med meget stygg retorikk rettet mot Sylvi Listhaug, og voldsforherligende AUF-sanger forsvares som «forfriskende humor»!

MortenP skriver i Nettavisen at han mener at «Sylvi Listhaug er Norges ondeste, mest spekulative og mest kyniske politiker.» Arild Rønsen skriver i samme avis at det er «befriende og forfriskende» at AUF synger om å fylle sine badekar med Unge Høyres blod, Dagsavisen kaller Sylvi Listhaug en «frekk apekatt» i en lederartikkel og Magnus Marsdal, leder for venstresidens tankesmie Manifest, kaller Sylvi Listhaug en «politisk pyroman» i FriFagbevegelse.

I vår tid, der det nesten har gått inflasjon i å ta frem de aller verste karakteristikkene i pressen, burde vel ovenstående retorikk egentlig kvalifisere til å bli omtalt som en «flom av hat», «massiv hets» og «grov trakassering»? Men nei, ikke når det fremsettes av «de gode», de som kun ønsker det gode. De kan helt uimotsagt bruke stygge karakteristikker og forherlige vold i underholdningen rundt leirbålet, for av en merkelig grunn, så fører ikke deres egen onde retorikk til onde handlinger. Det gjelder kun høyresiden, visstnok.

Arild Rønsen, som altså synes det er forfriskende at AUF synger om å fylle sine badekar med Unge Høyres blod, vet selvsagt at det er flere vers i denne sangen, der man hyller kastrering av mennesker, henging og å kaste folk ut fra fly. Rønsen forteller også om hvor «skøy» han synes det er at AUF synger om borgerskapet som henger blødende i lyktestolpene når de rødes revolusjon kommer. I mine øyne minner det jeg leser i Nettavisen for tiden mest om en ondskapsfull, voldelig og primitiv blogg.

Det er nesten ufattelig at en skribent som slipper til jevnlig i Nettavisen uimotsagt får lov til å hevde at det er forfriskende og morsomt at AUF synger om å kutte ballene av sine politiske motstandere, fylle sine badekar med deres blod, henge upopulære Ap’ere og kaste folk ut fra fly.

-Hva er morsomt med å synge dette, Arild Rønsen? Kan det faktisk være at denne voldelige ideologien setter spor i seg i unge AUF’eres sinn? Vi vet alle at mange AUF’ere uttrykker stor forståelse for at folk som mener seg undertrykt bruker vold og terror som reaksjonsform. Både mange AUF’ere og AP’ere er medlem i organisasjoner som åpent støtter Hamas, som har i sitt charter at enhver palestinsk muslim har rett og plikt til å drepe jøder uansett hvor i verden de treffer på dem. Ser vi noensinne en kritikk av dette fra venstresiden eller MSM? Nei, i dette tilfellet er vold og drap legitimt og nødvendig.

Ser Arild Rønsen en sammenheng mellom AUFs voldsforherligelse i sine sanger som de synger rundt leirbålene og AUF-medlemmers støtte til vold og brutale terroraksjoner mot uskyldige mennesker som tilfeldigvis er jøder? Eller er det bare «morsomt og forfriskende» å synge om å gjelle, henge og kaste folk ut fra fly?

Burde ikke heller Rønsen forsøke å se disse voldsforherligende sangene i lys av det som ellers uttrykkes av venstresiden i forhold til ABBs brutale terror og massedrap på 77 av sine landsmenn? «Ingen terror eller massedrap skjer i et vakuum», sier venstresiden, og legger dermed helt åpenbart skylden for drapene på andre. Nei, vi mener ikke at andre har ansvar for drapene, sier man så, men så gjentar man igjen og igjen at massedrapene har blitt politisk inspirert av dem som ligger nær ABB ideologisk.

Han ble jo inspirert et sted, sier man – for så å si kort etterpå, nei da, Frp har selvsagt ikke ansvaret for terroren. Denne dobbeltkommunikasjonen burde være åpenbar for alle, men venstresiden later som om de ikke skjønner hva de selv sier.

De sier altså to motstridende ting på en gang: -Høyresidens språkbruk inspirerer til terror, men de har selvsagt ikke noe ansvar for terroren – en total selvmotsigelse, som venstresiden ikke klarer å innse – eller som de innser, men bevisst bruker likevel.

Et av venstresidens og MSMs glansnumre: -Hva? Har vi beskyldt høyresiden for medansvar for ABBs terror? Det har vi da ikke – vi mener bare at den typen ordbruk som høyresiden bruker inspirerer til terror!

Arild Rønsen ble utsatt for kritikk etter sin artikkel i Nettavisen, og legg godt merke til hvordan han også bruker denne formen for dobbeltkommunikasjon:

«Fremskrittspartiet har ikke ansvar for terrorhandlingene 22. juli. Ikke på noe vis. Men partiet har et glassklart ansvar for å rydde i det som ganske opplagt er partiets omland. Anders Behring Breiviks tilhengere stemmer ikke på Jonas Gahr Støre. Når de velger stemmeseddel, vil mange av dem velge Sylvi Listhaug.»

Her starter altså Rønsen med å uttrykke veldig klart at FrP ikke er medansvarlig for terrorhandlingene 22. juli. Men deretter kommer den ulne talen som benyttes av så mange på venstresiden. For etterpå påstår han at FrP likevel har et særlig ansvar for rydde opp i sitt «omland», som støtter ABB, ifølge Rønsen. Hva er FrPs «omland», som Rønsen snakker om, og som FrP har et særlig ansvar for å rydde opp i? Se, det sier han intet om, og dermed blir FrP stående igjen som ansvarlige.

Det er ganske nylig publisert forskning som avslører at absolutt ALLE miljøer i Norge tok kraftig avstand fra massedrapene. De såkalte høyreekstreme miljøene kalte ABB for et MONSTER, og fordømte hans handlinger. Så det «omlandet» Rønsen beskriver, eksisterer altså ikke. Ingen har hittil kunnet vise til et «omland» rundt FrP som oppfordrer til vold og massedrap. Men det byr ikke på noe som helst problemer å finne sanger og lignende som ble sunget av AUF i årevis som oppfordret til kastrering, henging og drap på bestialske måter.

Men ifølge Rønsen er det å oppfordre til bestialsk vold i sangtekster forfriskende, mens han overhodet ikke kan finne eller dokumentere at FrP og deres «omland» oppfordrer til vold? Dette er venstresiden i et nøtteskall. De klarer ikke å finne annet enn begreper som «snikislamisering», og påstår at bruken av dette begrepet liksom skal utløse at voldelige høyreekstremister får lyst til å utføre massedrap. Dette er skikkelig amatørpsykologi og hjemmelaget konspirasjonsteori. Kan noen påvise at begrepet «konspirasjonsteori» har utløst massedrap?

Selv VGs politiske kommentator Hanne Skartveit omtaler FrPs bruk av «snikislamering» som en «lefling med islamofobe konspirasjonsteorier», og er helt ute av stand til å fatte hva FrP legger i begrepet, men putter inn alt hun kan dikte opp av ondsinnede konspirasjonsteorier? «Da har de tråkket over til den mørke siden», skriver Skartveit. Hva kan årsaken være til at hun ikke makter å innse at FrPs bruk av begrepet snikislamisering ikke betyr annet enn at de mener at tilhengere av denne religionen forsøker å påvirke det norske samfunnet til å tilpasse seg muslimske skikker? Jeg har ALDRI hørt en ledende FrP’er uttale at de tror det pågår en skjult konspirasjon mellom Ap og norske muslimer for å bytte ut Norges befolkning og innføre et muslimsk diktatur i Norge. Dette vet selvsagt VGs politiske lederskribent. Hvorfor later hun da som om det er dette FrP legger i begrepet snikislamisering?

Fatter ikke Skartveit at ved å tillegge FrP dette ganske skremmende synspunktet, så bidrar hun selv til å skape og utbre et fiendebilde av FrP som bidrar til at motstandere av FrP hater FrP enda mer og anser dem som en alvorlig trussel mot samfunnet? Har Skartveit tenkt over at hun ved å bygge opp slike fiendebilder av FrP ifølge venstresidens egen teori bidrar til et økt hat og dermed en økt voldstrussel mot FrP-politikere?

At det finnes et voldspotensial på venstresiden og blant unge muslimer, er åpenbart. Vi har hatt to «ensomme ulver» på høyresiden som har utført terror. Men så har vi en type politiske vold som utføres regelmessig, nemlig de hyppige voldelige angrepene på demonstranter fra SIAN og ved samme anledninger mot politiet. Jeg ser svært sjelden disse voldelige demonstrantene omtales når venstresiden skal oppsummere politisk vold utført i Norge de siste tiårene. Det burde de gjøre. For meg fremstår de som angriper SIAN og politiet med jernstenger, steiner og regelrett vold, som det kanskje mest åpenbart, voldelige miljøet i Norge, der vold ikke bare regnes som riktig og nødvendig, men som utfører voldelige angrep jevnlig.

Og i disse motdemonstrasjonene mot SIAN, der de fleste dog er fredelige, slår det en hvordan norsk venstreside ser ut til å ha funnet en alliert i muslimske innvandrere fra Midtøsten. Det er neppe en konspirasjonsteori å antyde en slik forbindelse.

Vi bør heller ikke glemme de cirka 100 personene, menn og kvinner, som reiste til Irak for å slutte seg til IS og bli fremmedkrigere. Hva disse menneskene fra Norge, for en stor del inspirert av ytterliggående islamisme, har utført av drap og lemlestelse i IS’ navn vet vi ikke.

For ordens skyld: ABBs og Manshaus terror kommer selvsagt i en helt annen kategori av grotesk ondskap enn angrepene på SIAN sine demonstrasjoner. Men jeg ser et tydelig voldspotensial hos de som angriper fredelige demonstranter, uansett hvor ufyselig man mener deres budskap er. Det er skremmende å se det voldsomme, ubeherskede sinnet hos mange av disse unge menneskene, for en stor del muslimsk ungdom fra Midtøsten, ser det ut til..

Det er alltid høyresiden som får skylden i MSM for at vi har et giftig debattklima i Norge. Det er aldri venstresiden eller MSM selv, selv om deres retorikk er åpenbart hetsende, trakasserende, hatefull og i AUFs tilfelle, voldelig. Hvorfor tar ikke Aps statsministerkandidat, Jonas Gahr Støre, et oppgjør med AUFs voldsromanikk og lefling med voldelig revolusjon, der borgerskapet skal henge blødende fra lyktestolpene?

Synes han også at det er «befriende og forfriskende»? Eller er det liksom ikke så farlig med voldsforherligelse når den skjer på venstresiden?

