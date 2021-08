annonse

Mens fallet til storebror og New York-guvernør Andrew Cuomo begynner å tilta i hastighet, står nå lillebror Chris Cuomo i fare for å bli dyttet etter.

Etter de eksplosive konklusjonene i granskningen om Andrew og seksuell trakassering, får Chris, Andrews bror og vert for programmet «Cuomo Prime Time» på CNN, kritikk for å ikke omtale rapporten på tirsdagens sending.

Avsløringene belyser nye detaljer rundt Chris Cuomos engasjement i brorens håndtering og svar på skandalen. The Washington Post avslørte Chris’ rolle i saken i mai.

Ifølge NBC News skal Chris ha vært i guvernørens indre sirkel da de diskuterte strategi i forbindelse med anklagene, seint i februar.

Chris Cuomo fikk blant annet tilsendt en rekke e-poster fra guvernør Cuomos kommunikasjonsdirektør og stabssjef, om hvordan de skulle håndtere påstandene om seksuell trakassering.

Blant dem som har kritisert Chris Cuomo og CNN er advokat, journalist og kommentator Glenn Greenwald.

«Hvis CNN, fra starten, bare hadde sagt: Chris Cuomo kan ikke objektivt rapportere saker på broren og vil derfor avstå og noen andre vil gjøre det. Det ville vært greit,» skriver han blant annet på Twitter.

– Tror det vil felle ham

USA-ekspert Jan Arild Snoen påpeker ovenfor Dagbladet at det er problematisk at Chris har opptrådt som en rådgiver for sin bror:

– Det er antakeligvis denne rådgiverfunksjonen som vil felle ham. Saken om trakassering er nå så giftig og under mye press. Andrew vil trolig trekke seg fra sin rolle, og da tror jeg hans bror er neste i rekken. Jeg tipper at CNN vil plassere ham i en mindre synlig rolle, eller avslutte arbeidskontrakten.

– Jeg synes Chris skal holde seg unna uttalelser om broren, både positive og negative omtaler. Som journalist skal man holde slikt på avstand. Både på TV, men også i det redaksjonelle arbeidet. Chris er et framtredende ansikt i CNN og burde holde seg unna

– Jeg synes det er sterkt kritikkverdig at Chris har vært direkte involvert i dekningen av covid-19. At han derimot ikke uttalte seg på tirsdag etter at rapporten ble lagt fram, synes jeg er greit. Det er en jobb som burde overlates til andre ansatte i CNN, sier Snoen til Dagbladet.

