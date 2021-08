annonse

Dagbladet får massiv kritikk av sine egne lesere etter nyhetsoppslag om Donald Trump.

På forsiden av Dagbladet kan man lese to dystre saker om Donald Trump.

Den ene saken handlet om en «måling» Dagbladet selv har utført der de hevder at «ni av ti nordmenn mener at en ny periode med Trump – eller en som likner – ville vært negativt for verden».

Dagbladet har deretter intervjuet en av de største Trump-kritikerne i Norge, som blir omtalt som «ekspert», Hilmar Mjelde. «Eksperten» hevder Trump er en galning.

– Omverdenen forventer politisk og moralsk lederskap av USA, og at presidenten oppfører seg som en statsmann. Trump oppførte seg som en galning: kuppforsøk, ukontrollert tvitring og konstant kaos. Han var den famøse oksen i porselensbutikken, skriver Mjelde.

– Direkte feil

Dagbladet skriver videre i artikkelen at det er de med lavest utdannelse som støtter Trump.

– Den mest Trump-vennlige gruppen i Dagbladets undersøkelse er personer med utdannelse opp til videregående skole, hvor åtte prosent svarer «positivt». De mest negative er dem med høy universitets- eller høyskoleutdannelse, og dem med utdannelse opp til grunnskolenivå, hvor henholdsvis 94 og 95 prosent svarer «negativt», skriver Dagbladet.

Saken er lagt ut på Facebook. Der får avisen kraftig kritikk av sine egne lesere.

– Dagbladet er norges minst troverdige søppelavis! Er det virkelig noen som tar disse norske journalistene seriøst lenger? spør en person.

– Det er direkte feil, men typisk Dagbladet å trykke sin egen virkelighet, skriver en annen.

Det er kommet over 300 kommentarer.

– 9 av 10 nordmenn er altså ført bak lyset av søppel-pressen, Hilmar “kokos” Mjelde og resten av røkla, skrives det.

– Galning

Dagbladet har også lagt ut en Trump-kritisk kommentar ved siden av sin undersøkelse signert Morten Strand.

Strand skriver at «nordmenn frykter Donald Trump som den pesten han faktisk er», i det han viser til Dagbladets undersøkelse.

Trump, som fikk flere stemmer enn noen andre presidenter før han i gjenvalget, blir stemplet som en «trassig gutt» av Strand.

– I tillegg til alt det andre, som såpeoperaen med diktator Kim, utpressingen og krav om beskyttelsespenger fra nære allierte i Nato, som om USAs president var en annen gangster-konge fra for eksempel Queens i New York. Eller den pompøse narsissismen som hele verden lo av, ikke engang alltid bak ryggen til keiseren uten klær. Nei, vi lo sludderet hans rett opp i ansiktet. Det var jo bare det at det ikke bare var sludder. Siden det tross alt dreide seg om USAs president, så var det også alvor. Donald Trump er altså et sludder og et alvor vi i Norge ganske ettertrykkelig ikke vil ha igjen, skriver Strand.

