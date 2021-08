annonse

Listhaugs uttalelser er som et skoleeksempel på høyrepopulisters provoserende retoriske strategi.

– Når Listhaug sier «snikislamisering», snakker hun til eget bakland, skriver Astrid Hauge Rambø i Aftenposten. Hun er stipendiat i sosiologi ved C-Rex – Senter for ekstremismeforskning:

– Listhaug hevder hun hverken har større ansvar eller mulighet til å snakke til miljøer med slike ekstreme holdninger. Mine funn tyder på noe annet.

Astrid Hauge Rambø er også forfatter, og har utgitt to bøker på Manifest Forlag. Den ene boken heter Å leve av kunsten, der hun mener at kunstnere er viktige og bør få mer penger av staten. Den andre boken heter Profittfri velferd. Der tar hun et oppgjør med velferdsprofitører.

– I mitt doktorgradsprosjekt har jeg snakket med noen av dem som kan kalles Frps bakland. Som en del av et forskningsprosjekt har jeg dybdeintervjuet 13 medlemmer av Facebook-gruppen «Stopp islamiseringen av Norge» (Sian).

– Tankegodset til dem jeg intervjuet, finner vi igjen i lignende islamfiendtlige miljøer i mange europeiske land.

Rambø sier at de trodde på Eurabia-teorien, og at islam utgjør en trussel. Nesten alle av de 13 hun snakket med stemte på Frp. Begrepet «snikislamisering» bygger på dette tankesettet, og kommer fra boken «Stealth Jihad», sier hun, og forteller at på norsk er det blitt til «snikislamisering».

Listhaugs uttalelser de siste dagene er som et skoleeksempel på høyrepopulisters provoserende retoriske strategi, skriver Rambø, og referer til Manifest-leder Magnus Marsdal i den nyutgitte boken «Listhaugs metode». Ekstremismeforskeren sier at Listhaug insisterer på å bruke begrepet «snikislamisering», til tross for at begrepet er en del av det rasistiske tankegodset til 22. juli-terroristen. Rambø avslutter med å si at Listhaug må slutte å bruke det ladede begrepet «snikislamisering».

