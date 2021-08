annonse

Vidar Kleppe er rasende, men ikke overrasket over historien om at imam Noor Ahmad Noor i Drammen har hyllet Hitler og kommet med sterkt hatefulle kommentarer om jøder på sin egen Facebook-side hvor han har over tusen følgere.

– Hitler lot noen jøder være slik at verden skulle se hvor grusom denne nasjonen er, og hvorfor det er nødvendig å drepe dem, publiserte Noor Ahmad Noor på Facebook. Innlegget er nå slettet.

I de øvrige mediene i Norge har det knapt vært omtale av saken i det hele tatt. Nettavisen har delt artikkelen fra Drammens Tidende som del av Amedia-samarbeidet, mens ellers er det bare TV 2 som delte en meget knapp NTB-versjon av saken.

Reaksjonene i kommentarfeltet på Resett er imidlertid sterke. Og Jon Helgheim i Frp karakteriserte imamens utsagn som «noen av de mest ekstreme og hatefulle ytringene jeg har hørt på lenge. Det er en helt grusom omtale av jøder og han gir indirekte støtte til Hitler.»

Vidar Kleppe i Demokratene er ikke mindre nådig.

– Slike imamer må ut av Norge, sier han til Resett.

Allerede i 2019 var Demokratene ute med et slikt krav.

«Regjeringen kan og må aldri akseptere at hatimamer og andre personer kommer til Norge for å preke hat mot det norske samfunn og for å indoktrinere andre til blant annet å begå vold mot kvinner og barn, utbre idéer om et kalifat og i det hele tatt undergrave våre grunnleggende demokratiske vestlige verdier», sa han den gang.

Kleppe ba regjeringen om å vise politisk handlekraft ved å «rydde opp» i praksisen med at hatimamer, selv om lovverket nå på papiret var strammet inn, klarer å komme til Norge og «spre hatbudskap mot kristne, homofile og jøder».

– Denne saken fra Drammen viser at systemet overhodet ikke fanger slikt opp, sier Kleppe til Resett.

Han mener de islamske miljøene må overvåkes mye nøyere.

– Politiet bruker masse ressurser på å overvåke folk på høyresiden som snakker norsk og som de norske politifolkene forstår, sier Kleppe. – Men imamer i Norge snakker på urdu, somali og arabisk og andre språk og sprer helt hårreisende hatretorikk forkledd som religionsfrihet.

Kleppe mener også at mediene bør skamme seg.

– Nå har vi vært gjennom en måned med utallige artikler om hatet og rasismen blant nordmenn og den angivelige høyreekstremismen, men når det kommer her et konkret eksempel på en innvandrers jødehat, får det nesten ikke en notis.

Og ingen stikker mikrofonene opp i ansiktet på Jona Gahr Støre, påpeker Kleppe som viser til at 80 prosent av muslimene i Norge stemmer på Arbeiderpartiet.

– Vi må få et helt annet og kraftigere fokus på den hatefulle ideologien som prekes i mange norske moskeer. Nok er nok, sier Kleppe.

