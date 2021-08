annonse

Fox News mest populare programleder Tucker Carlson har tatt turen til Budapest og intervjuet mannen Joe Biden kalte en «totalitær diktator».

I omtalen på Fox News beskrives Orban som en ekte konservativ.

Tucker mener Ungarn er beskrevet i amerikanske media på en måte som ikke stemmer med virkeligheten. Dette er ikke et repressivt regime.

Orban går i intervjuet i rette med sine kritikere:

– Vestlige liberale kan ikke akseptere at det i den vestlige sivilisasjonen finnes et nasjonalkonservativt alternativ som er mer suksessfullt i det daglige liv. Det er grunnen til at de kritiserer oss.

