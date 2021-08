annonse

Den 24. juli viste «Femte kanal», en tv-kanal som tilhører den tidligere ukrainske presidenten Petro Porosjenko, et intervju med den 9-årige gutten Mikhail Korzjenovskij.

Under intervjuet, som ble gjennomført av stjernejournalisten Janina Sokolova, erklærte 9-åringen at folk på Krim og i Donbass var hjernevasket til å tro at russere og ukrainere var ett folk, og at det derfor var nødvendig å fordrive dem til Russland.

9-åringen, som under intervjuet opptrådte utkledd som kosakk, fortalte også om hvordan han oppdrar sin egen mor til å bli mer patriotisk: «En gang i barnehagen da mamma snakket på russisk og vennene våre på ukrainsk, sa jeg: ’Skammer du deg ikke, mamma; du snakker på russisk mens en snakker til deg på ukrainsk.’ Etter den tid har jeg oppdratt mamma til å snakke på ukrainsk.»

Russiske sanger gjør den patriotiske ukrainske gutten rasende: «Dersom vi besøker noen og en av vennene mine synger en russisk sang, blir jeg rasende og begynner å oppføre meg som en gal og rope ’Hva er det du hører på? Dette er dritt!’»

9-åringen – som fremstilte Porosjenko som en god politiker og patriot, mens dagens ukrainske president Vladimir Zelenskij var en Putin-agent som opptrådte i russisk bluse på dagen for den ukrainske nasjonalblusen – beklaget seg også over utdanningssystemet i Ukraina: «Jeg liker ikke utdanningssystemet i vårt land. Det har den feilen at lærerne går over til russisk selv om skolen er ukrainskspråklig. Og det samme med barna. Selv om de snakker ukrainsk i timene, går de over til russisk i friminuttene. Det som trengs, er et strengt system. Den som snakker på russisk, må utvises fra skolen for å lære seg ukrainsk eller for å finne seg en nøytral skole.»

Disse utsagnene har fått den fraksjonsløse Rada-representanten Jevgenij Sjevtsjenko til å anmelde journalisten som gjennomførte intervjuet, for oppmuntring til nasjonal splittelse og krenking av ukrainske borgeres følelser og verdighet.

Denne saken er interessant av flere grunner. For det første forteller de hatefulle utsagnene til 9-åringen hvor langt demoniseringen av russisk språk og kultur har gått i Ukraina etter statskuppet i 2014. For det andre er det oppsiktsvekkende og skremmende at denne type hatefulle og ekstremistiske utsagn fremføres på en nasjonal tv-kanal i et intervju gjennomført av en stjernejournalist. Og for det tredje – det er det mest skremmende – viser intervjuet hvordan ekstremismen og hatet som rår i dagens Ukraina, får ukrainske barn til å vende seg mot sine egne foreldre.

I intervjuet forteller den 9-årige Korzjenovskij om hvordan han oppdrar sin mor til å snakke ukrainsk og irettesetter henne dersom hun snakker russisk. Det at barn på denne måten overvåker, irettesetter eller angir sine foreldre og søsken for at de skal opptre slik myndighetene krever at de skal opptre – i dette tilfelle ved utelukkende å snakke på ukrainsk, slik dagens ukrainske makthavere krever med sine anti-russiske lover og kampanjer – er et kjennetegn på totalitære diktaturer.

I Sovjetunionen ble Pavlik Morozov – 13-åringen som under tvangskollektiviseringen på 1930-tallet angav sin egen far slik at denne ble skutt, og som selv ble drept av sine slektninger – hyllet som helt og martyr. I dagens Ukraina er sovjetiske symboler forbudt, og leninstatuer og sovjetiske krigsminnesmerker raseres. Men hva er Mikhail Korzjenovskij som på tv skryter av at han påser at moren utelukkende snakker ukrainsk, annet enn en ukrainsk Pavlik Morozov? På samme måte som forholdene i Stalins Sovjet fikk Pavlik Morozov til å angi sin egen far, får de anti-russiske lovene og kampanjene i dagens Ukraina ukrainske barn til å overvåke at foreldrene ikke snakker russisk.

Hvor mange fanatiske og ødelagte barn som Mikhail Korzjenovskij finner vi i dagens Ukraina?

I vestlige massemedier har denne saken, som må være kjent av russlandskorrespondenter og journalister siden den har blitt utførlig omtalt av russiske massemedier, tilsynelatende ikke blitt kommentert. Dette er nok et eksempel på vestlige massemediers dobbeltmoral og selektive rapportering.

Det er utenkelig at en tysk, britisk eller norsk 9-åring på tv hadde kunnet karakterisere andre folks sanger som dritt og skrytt av at han overvåket at foreldrene ikke snakket på «feil» språk. Men dersom dette som en følge av tidenes tv-tabbe faktisk hadde skjedd, ville det ha resultert i kraftige advarsler mot rasisme og fremmedfrykt, krav om gransking av utdanningssystemet og umiddelbar oppsigelse av de ansvarlige for programmet. Hadde en russisk 9-åring på nasjonalt tv skrytt av at vedkommende overvåket at foreldrene ikke snakket på andre språk enn russisk, ville dette i vestlige massemedier ha utløst krigsoverskrifter og anklager om rasisme, hysterisk nasjonalisme og stalinisme, og det hadde garantert blitt trukket paralleller til Pavlik Morozov.

Men når landet er Ukraina, er det total taushet i vestlige massemedier om både grov rasisme og diskriminering, ekstrem nasjonalisme og et hysterisk klima som får barn til å overvåke sine egne foreldre.

Innlegget ble først publisert i Kaleidoskop.

