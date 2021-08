annonse

Flere motdemonstranter ble pågrepet da seks medlemmer av Stopp islamiseringen av Norge (SIAN) demonstrerte i Stavanger lørdag.

Aftenbladet skriver at over 500 motdemonstranter møtte opp. Demonstrasjonen gikk stort sett rolig for seg, men mot slutten brukte politiet tåregass da noen ungdommer forsøkte å klatre over gjerdene som skilte dem og SIAN.

Ved 16-tiden var det ikke kjent hvor mange som var pågrepet. SIAN skal angivelig ha tent på Koranen rett før de forlot Byparken, skriver NTB.

På fredagens demonstrasjon på Bryne møtte i underkant av 300 motdemonstranter opp, blant annet med blokkfløyter og andre instrumenter for å overdøve SIAN.

