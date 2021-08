annonse

annonse

Gjert Ingebrigtsen er usikker på hvordan 1500 meter finalen i OL vil arte seg. Men sønnen har han tro på.

– Jeg har like liten peiling som dere. Jeg har aldri vært gjennom en lignende situasjon, og alle løp utvikler seg forskjellig, sa han på fredagens pressekonferanse.

Han tipper på høy fart.

annonse

– Det lar seg ikke gjøre å løpe verdensrekord i løp nummer tre på en uke, men at det går vil gå fort, det tror jeg. Kanskje ned på 3.30.

Bare to

– Er du overrasket over at det bare er to afrikanere i finalen? ble han spurt ifølge NTB.

– Nei, egentlig ikke. Det å ta seg til en finale i OL og tilsvarende krever flere egenskaper enn det å løpe fort. Det er ikke det samme som å løpe fort i et enkeltløp. Det gjør deg ikke til en medaljekandidat i OL.

Større

annonse

Jakob Ingebrigtsen har drømt om dette mesterskapet i mange, mange år.

– For Jakob er det større enn vanlig, det merker jeg. Vi har ikke snakket om det, at det er større enn vanlig, men jeg ser på hele kroppen hans at han kjenner at dette er noe han har sett fram til lenge. Jeg ser at han er mer konsentrert. Han er vanskelig å trenge inn til. Han lukker seg inne i sine forberedelser. Men han kjenner seg selv så godt at han vet hva han holder på med.

Løpet går kl 13:40 norsk tid på lørdag.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474