Friends-stjernen Jennifer Aniston har fått massiv kritikk etter sin beslutning om å fjerne venner som ikke ønsker å vaksinere seg.

Tidligere denne uken hamret 52-åringen løs mot folk som er skeptiske til de omdiskuterte vaksinene som skal beskytte mot coronaviruset.

– Det er fremdeles en stor gruppe mennesker som er vaksinemotstandere eller bare ikke lytter til fakta. Det er en skam, sa Aniston i et intervju med InStyle.

Kritikken haglet i ettertid og flere kalte uttalelsene for «motbydelige».

– Krever JA [Jennifer Aniston] også en venns HIV- eller HP C-status? For en motbydelig verden av ‘dem og oss’, som mange mennesker virker å hylle, skrev den britiske musikkgruppen Fred Right Said, ifølge Best Life.

Irene Armendariz-Jackson, en republikansk kongresskandidat fra Texas, twitret også ut kritikk mot Aniston.

– Jeg får definitivt ingen lærdom om moral fra en Hollywood-elite, skrev hun.

I definitely do not get any lessons on morality from a Hollywood Elite — Irene Armendariz-Jackson For Congress (@ArmendarizDis16) August 4, 2021

Bekymret

Hollywood-skuespiller Aniston fikk sitt gjennombrudd i serien Friends der hun spilte en mindre intelligent bortskjemt rikmannsdatter.

Aniston har fått mye kritikk for beslutningen i ettertid, men fredag kommer hun med en klar beskjed til følgerne sine.

52-åringen skriver på sin Instagramstory at selv om hun og andre er vaksinerte, kan alle bidra til spredningen av det kinesiske coronaviruset og den nye varianten som har fått navnet «Delta».

– Men jeg kan gi den til noen som ikke har tatt vaksinen og har skjør helse.

Aniston sier det er trist å miste venner på grunn av vaksineskepsis.

– Jeg har akkurat mistet noen få mennesker i sirkelen min som har nektet eller ikke avslørt (om de var vaksinert), og det er synd. Det er vanskelig fordi alle har rett til sin egen mening – men mange meninger er ikke basert på annet enn frykt eller propaganda.

Vaksinetvang

De siste ukene har det vært massive demonstrasjoner over hele verden der folk ikke ønsker obligatorisk vaksinepass for å jobbe som helsearbeider, eller komme inn på cafe og restauranter.

I Frankrike har flere hundre tusen mennesker tatt til gatene hver eneste helg i sommermåneden for å vise sin motstand mot den nye loven der det kreves coronapass på fly, tog og restauranter.

Demonstrantene har marsjert i gatene og krevd at president Emmanuel Macron må gå av.

Paris France, hundreds of thousands protest in streets against Coronavirus tyranny… pic.twitter.com/HDG1mfuR2h — Marjolein (@Marjole11391806) July 24, 2021

