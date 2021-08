annonse

Det var ikke akkurat festivalstemning under den fire dager lange «vaksinefestivalen» i London.

Festivalen ble arrangert av Tower Hamlets i London fra 30.juli til 4.august. På nettsiden skrev arrangøren at alle som ville vaksinere seg kunne nyte et gratis måltid og høre på live musikk.

«Festivalen tilbyr første og andre Pfizer-vaksiner til alle som er 18 år og eldre (andre doser må være åtte uker etter den første). Ingen avtaler er nødvendig, ID er ikke nødvendig, og det blir ikke stilt spørsmål», stod det i annonsen på nettsiden til Tower Hamlets.

Få oversiktsbilder

The Guardian laget en gladnyhet om festivalen.

«Flere av dem som gikk for å få dosene sine på fredag, sa at de hadde sett festivalen da de passerte Langdon Park i Tower Hamlets. De hørte musikken, luktet maten, og bestemte seg for å gå inn og bli vaksinert mens de var der», skrev den britiske storavisen.

– Det er fantastisk. Jeg kunne få vaksinestikket og ta med barna også, slik at de kunne kose seg, skal en av de vaksinerte ha sagt til journalisten som skrev saken.

Men avisen har ikke lagt ved noen oversiktsbilder av de fremmøtte fstivaldeltakerne. I artikkelen er det lagt ved bilde av noen som synger, og personer som tar vaksinen.

Det er heller ikke lagt ved bilder på NTBs bildedatabase.

– Ser ut som et Biden-rally

På sosiale medier har en person lagt ut en video av festivalen der det ikke ser spesielt folksomt ut.

– Okay, så slik ser det ut for folk som vil ha det gøy disse dager. Vi har musikk, noen matboder. Bli coronatestet. Når du er her kan du sjekke inn på dette gigantiske vaksinesenteret der du kan få din coronavaksine. Dette er hva som skjer i England nå. Å komme hit for å ha det gøy mens du kan ta sprøytestikket. Utrolig, sier mannen som har lagt ut en oversiktsvideo av festivalen.

Tower Hamlets vaccine festival- pure joy 💪 pic.twitter.com/zc5RcBF1fM — Tess (@Teresa19863932) August 1, 2021

I kommentarfeltet er det kommet mange kommentaren der festivalen blir latterliggjort.

– Ser ut som et Joe Biden rally, skriver en person.

– Haha, flere toaletter enn lokale folk, skriver en annen.

👍🤣 nice one, more portaloos than local residents — WhatNext?? (@Shona06209576) August 2, 2021

Looks a bit like one of Joe Biden’s rallies — Schotoma (@schotoma22) August 2, 2021

Andre skriver at dette er å kaste bort skattebetalernes penger, mens en person ønsker å vite om videoen er tatt opp før festivalen var i gang.

Personen fikk til svar MSN.com hadde lagt ut en videoreportasje, og at også deres video beviser at festivalen hadde ekstremt få besøkende.

This page has a video.Note no crowd shots.https://t.co/z0Wni0ESN5 — weenut (@weenutpeanut) August 3, 2021

.

