annonse

annonse

Mohammad Usman Rana fra den nyetablerte tenketanken Wasila vil fjerne statsstøtten til Human Rights Service (HRS) og oppfordrer Frp til å slutte med konspirasjoner.

– Jeg tror at det fint går an å være innvandrings- og minoritetskritiske uten å ty til konspiratorisk retorikk, sier Rana til Klassekampen.

Mohammad Usman Rana jobber som lege og er en kjent samfunnsdebattant som i hovedsak skriver om islam. Han har skrevet bøker om islam og muslimer. Nå oppfordrer Rana Frp til å ta et oppgjør med retorikk som nører opp under konspirasjonsteorier om en muslimsk maktovertakelse av Europa.

annonse

Les også: Usman Rana har startet tankesmie for norsk islam

Han vil at Høyre skal tenke over hvilke holdninger de indirekte kan ha bidratt til å gjøre mer stuerene. Dernest mener Rana at statsstøtten til stiftelsen Human Rights Service bør stoppes. I stedet vil han at regjeringen satser på å skape flere møteplasser for dialog.

Basim Ghozlan i Muslimsk dialognettverk skulle ønske at samfunnsdebatten i kjølvannet av 22. juli tok sikte på å etablere noen felles rammer for hvordan man diskuterer samfunnsutfordringer.

annonse

– Vi må ta utgangspunkt i at alle ønsker det beste for Norge – å skape et bedre samfunn. Da kan man ikke ha som mål å «vinne». Det er bare totalitære som tenker at meningsmotstandernes argumenter kan utraderes, sier han til Klassekampen, og legger til:

– Vi trenger en mer sivilisert debatt, og mindre – for å si det på godt norsk – skittkasting. Der må vi alle jobbe sammen.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474