Satser på innvandring og sykehus.

I fjor vinter gikk daværende partileder Siv Jensen hardt til verks mot Fremskrittspartiets fylkeslag i Oslo.

Om det var en velbegrunnet eksklusjon eller en velregissert politisk henrettelse strides ekspertene om.

I alle fall ble Oslo-leder Geir Ugland Jacobsen sparket hodestups ut av Fremskrittspartiet.

Jacobsen ble beskyldt for illojalitet mot partiets program og for å ha skadet partiet. Han ønsket nemlig å dreie Frp i nasjonalkonservativ retning.

Samtidig ble nasjonalkonservative medlemmer i Fremskrittspartiet erklært personae non gratae og bedt om å finne seg et annet sted å være.

Jacobsen og flere tillitsvalgte meldte da overgang til Demokratene. Etter eksklusjonen har Fremskrittspartiets oppslutning bare sunket på meningsmålingene – mens Demokratene tilsvarende har fått rekordhøy velger- og medlemsvekst.

Det hjalp tilsynelatende heller ikke at Siv Jensen til slutt gikk av og utpekte Sylvi Listhaug som politisk arving og etterfølger.

Ikke desto mindre gjør «nye» Oslo Frp seg håp om et godt valg 13. september, til tross for at snittet av flere målinger gir dem én representant på tinget – mot dagens to.

– Vi tror på to, håper på tre og drømmer om ti mandater, sier Christian Tybring-Gjedde med litt realisme og litt optimisme til NTB.

Han er fylketslagets førstekandidat, og er dermed mer eller mindre sikret innvalg. Like selvsagt blir det ikke for Jon Helgheim, Aina Stenersen og Maria Zähler, som henholdsvis blir å finne på andre, tredje og fjerde plass på stemmeseddelen.

I dag gikk Oslo Frps valgkamp av stabelen.

Nå satser de på at innvandringkritikk, sykehuskritikk og ikke minst litt god, gammeldags Ap-kritikk skal få tapte velgere tilbake.

.– Politikerne har i praksis fjerne straffereaksjoner mot unge kriminelle, gjengprosjekter er oppløst og integreringsutfordringene har tårnet seg opp, advarer Jon Helgheim.

– Ap vil jo fjerne valgfriheten i helsesektoren og mulighetene til å få de beste behandlingsmetodene, stemmer Aina Stenersen i.

For ordens skyld: Oslo Frps 4. kandidat Maria Zähler er journalist og redaksjonell medarbeider i Resett. Hun har ikke medvirket til denne saken.

