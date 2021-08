annonse

Frps Sylvi Listhaug har vært på turne i bobil, mens Geir Ugland Jacobsen har reist Norge rundt på motorsykkel. Siste del av turen gikk i Nord-Norge.

Det er Demokratenes leder, Geir Ugland Jacobsen, og Tom Stian Øhman, 3. kandidat for Demokratene Oslo som har turnert sammen.

For de interesserte opplyser de at de har kjørt hhv. en Suzuki Hayabusa med 1300 cc, og en Harley-Davidson Street Glide med 1750 cc.

Tidligere i år har de to turnert Vestlandet med samme formål: «Norge rundt med Demokratene».

Målet med turnéen er å møte lokale medlemmer av partiet, samt personer som engasjerer seg mot ytterligere utbygging av vindkraft i norsk naturlandskap. I løpet av turen har de to lagt bak seg rundt 3000 km.

Siste stopp var i Hammerfest 1. august. Før det var det stopp i blant annet Trondheim, Steinkjer, Namsos, Mo i Rana, Fauske, Bodø, Leknes, Harstad, Narvik, Finnsnes, Tromsø og Alta.

Demokratene har sendt glade bilder fra turen på Facebook.

Geir Ugland Jacobsen er full av energi da Resett får ham i tale på vei sørøver gjennom Vestlandet igjen.

– Hvorfor ble det motorsykkel? Er det en lidenskap du har?

– Ja, jeg har kjørt motorsykkel siden jeg var veldig ung. Det er moro og praktisk, sier han.

Ugland Jacobsen har også prøvd seg i nasjonale mesterskap i roadracing.

– Norge er et fantastisk land når det oppleves fra MC, med sin vakre natur og morsomt utfordrende veier mange steder. Alt oppleves sterkere enn i bil, og frihetsfølelsen er enorm. Men det er også farlig, innrømmer han.

Han har også skrevet bok om det, som heter «Survival of the Fastest». Den skal være det han selv omtaler som «et sett med livsforlengende leveregler for motorsyklister». Han prøver å balansere glede og risiko på en realistisk måte, sier han.

– Du har tidligere sagt til Resett at dere snart passerer 4000 medlemmer i Demokratene. Hvor mange nye medlemmer har dere fått de siste syv månedene?

– Såvidt jeg vet, har vi mer enn tidoblet medlemsmassen siden nyttår, sier han fornøyd.

– Organisasjonen som ekspanderer raskt kan få voksesmerter. Hvordan går det hos dere?

– Ja, det går unna. Selvfølgelig er det ikke alt som blir helt optimalt, men til politikere å være, har vi vært forbausende effektive. Det kan skyldes at vi er mange som vil mye. Alle har en politisk kraft i seg, og den trekker samme vei, med fellesnevner «Norge Først».

Ugland Jacobsen legger til at organisasjonsarbeid alltid vil være utfordrende, men han bedyrer at «vi har foreløpig sluppet de interne politiske konfliktene som de fleste partier sliter med.»

– Du har møtt mange nye medlemmer på turen. Er det noe du har lagt merke til at de har til felles?

– Jeg møter utrolig mange flotte mennesker. Snille og rettskafne, små og store, som alle nærer en bekymring for hvor det bærer med landet deres. Den tilliten de viser Demokratene, forplikter enormt. Vi kan ikke svikte. De vi møter har bakgrunn fra hele det tradisjonelle partispekteret. I tillegg er det mange som hadde resignert, og blitt hjemmesittere, som nå ser nytt håp i oss.

Han mener at om det er en ting de har til felles, så er det «kjærligheten til Norge. Det binder oss sammen uavhengig av sosial status, og hvor i landet (eller utlandet) vi oppholder oss. Det blir et slags familiepreg. Litt som bl.a. i MC-miljøer jeg er vant med», sier han.

– Hvordan skal dere drive resten av valgkampen for å nå ut til folk?

– Systemtro og globalistiske gammelmedier boikotter oss, dessverre. Vi må benytte andre kanaler. Vi når ut, om enn mindre effektivt enn om vi hadde vært et rødgrønt parti.

Han mener forskjellsbehandlingen er «grotesk» og peker på Rødts situasjon i 2017, da de lå på kun 1,5% tidlig i valgkampen.

– Demokratene har nå en måling på 3,1, og ingenting skjer. Vi er fortsatt i gruppen “Andre” i meningsmålinger, og NRK utelater oss fortsatt i sin valgomat, og i debatter. Rødt ble båret på gullstol…, klager Demokratenes partileder.

– Heldigvis dekkes vi av noen gode nettmedier uten politiske bindinger, sier han og mener «statsstøtte korrumperer».

Ugland jacobsen sier de skal være aktive i sosiale medier, og ute blant folk.

– Hvem tror du blir statsminister etter valget?

– Jeg tipper Jonas Gahr Støre eller Trygve Slagsvold Vedum. Aller helst ville jeg sett en ny, modig og nasjonalt samlende kraft i en ny regjering. Tviler på at vi får det.

– Hva tror du landsresultatet til Demokratene blir?

– Jeg tror at vi nå er godt i rute for å bryte sperregrensen. Da får vi trolig minst ni representanter på Stortinget, og kan gjøre mye for landet vårt, selv utenfor en regjering. Vi skal kun hevde vårt program, så ofte som vi kan. Kommer vi først inn, kan vi i løpet av et valg eller to bli et dominerende parti.

Han mener et slikt resultat kunne være «redningen for Norge og det norske folk».

– Det nytter ikke å stemme på partier som har bevist at de ikke leverer til Norges beste, bare fordi de er store, eller fordi man alltid har stemt på dem. Da kan man jo nesten like gjerne holde seg hjemme. Demokratene vil lytte til velgerne, gjeninnføre realismen, og ta reelle og effektive grep, så mange får det tryggere og bedre, uten at noen får det verre, avslutter MC-entusiasten og partileder Geir Ugland Jacobsen.

