Dette er et tilsvar publisert i Drammens Tidende lørdag 7. august til en kronikk hvor Resett ble satt i bås og omtalt som «høyreekstrem» av Senterpartipolitiker Simon Nordanger.

Senterpartiets Simon Nordanger kommer med drøye påstander i DT, når han peker ut Resett som høyreekstrem. Han smører Resett inn i samme setning som den nynazistiske gruppen Den Nordiske Motstandsbevegelsen (DNM). Nordanger mener at Resett legitimerer høyreekstremt verdisyn. Dette er en alvorlig påstand, og den må derfor ikke få stå uimotsagt.

Jeg registrerer at det er utstrakt uvitenhet om hva høyreekstremisme er, og at folk har lettvint omgang med dette alvorlige ordet i media, i kommentarfelt og i ulike debattinnlegg. Dette er problematisk, fordi det er alvorlig å bli beskyldt for å ha noe med høyreekstremisme å gjøre. For å oppklare, høyreekstremisme er ikke det samme som å ville ha en strengere innvandringspolitikk. Det er ikke det samme som å kritisere tilpasning til islamske særkrav. Man er ikke høyreekstrem fordi man stemmer på FrP eller leser Resett.

Høyreekstremisme handler om å ta avstand fra det liberale demokratiet. Det handler om å være motstander av den individuelle friheten og de rettighetene vår grunnlov har gitt oss. Det handler om å bruke vold, som politisk virkemiddel for å oppnå sine mål. Det handler om rasehat og ulikhet for loven, og om institusjonalisert, lovmessig diskriminering av kvinner og mennesker med ulik farge i huden. Det handler om å med vold fjerne mennesker og tankegods som ikke passer inn i deres ideverden. Høyreekstremisme er derfor noe man ikke skal ta lett på.

Jeg skjønner det er valgkamp og at Nordanger må ut å fiske stemmer, men måten dette gjøres på er kritikkverdig når han sauser sammen begreper og kommer med grove beskyldninger. Enten er det av ren ondskap, ellers så er det åpenbart at Nordanger ikke vet hva høyreekstremisme er.

Tenker Nordanger på at Shurika Hansen som kom til Norge som flyktning, 13 år gammel fra Somalia, og som i dag jobber i Resett syns det er grusomt å bli satt i samme bås med høyreekstremister som ønsker henne drept? Reflekterer Nordanger over at transkvinnen som jobber som journalist i Resett Maria Zähler, født gutt og som har skiftet kjønn syns det er problematisk å bli brunbeiset og satt i samme bås som høyreekstremister som åpenbart ønsker slike som henne fjernet fra jordens overflate?

Forstår Nordanger konsekvensene av å stigmatisere og beskylde mennesker som overhode ikke har noe høyreekstremt tankegods i seg? Undertegnede var med på å starte Resett, jeg sitter i dag i styret i avisen. Resett er an avis med ansatte, mennesker av kjøtt og blod, med familier med barn og venner. Ingen i Resett er Høyreekstreme eller forfekter dette.

Jeg er selv halvt afrikansk sågar medlem av Senterpartiet, og innvalgt i lokallaget. Som honorær konsul for det niende største landet i verden, Republikken Kazakhstan der majoriteten av innbyggerne er muslimer finner jeg det svært problematisk at en folkevalgt for Senterpartiet slenger om seg med unyansert babbel om selskapet jeg sitter i styret til. Selv er jeg er lagt for hat av nazisten og Vigrid lederen Tore Tvedt som skriver side opp og side ned om hvor farlig jeg er fordi jeg er imot både han og nazismen, jeg er visstnok en del av den jødiske frimurersammensvergelsen, og hold dere fast en «åndsjøde».

Nordanger bør snarest kjøpe seg en etymologisk ordbok, og så lære seg betydningen av ord og utrykk på sitt eget morsmål. Såpas bør man kunne forvente seg av en Senterpartipolitiker. Ingen skal fortelle noen at de er høyreekstreme kun fordi de vil ha lavere innvandring, leser Resett eller kritiserer islam.

Heldigvis er det få i Norge som er høyreekstreme, de finnes. Noen er organisert i DNM og i mikropartiet Alliansen. Disse kreftene er sterkt problematiske, og må møtes med kontant motstand, det er vi alle enige om. Der Nordanger skamløst slenger rundt seg med brunbeising, må andre leve med konsekvensene av hans tåpeligheter. Det er sikkert noen som har lest innlegget til Nordanger og tar hans useriøsitet alvorlig, og derfor så jeg meg nødt til å oppklare. Resett er ikke høyreekstremt, punktum!

