annonse

annonse

Metoden er så enkel at det er nesten til å le av. I alle fall for oss som lever i virkeligheten. Men det finnes de som gjør sitt beste for å gjemme seg fra den.

Personer som er høye på seg selv har lett for å gå i fella. At islam har noen utfordringer i Norge er vel en kjent sak. Selv om noen insisterer på at det er vår skyld. Selvfølgelig, det kan ikke være noen annen grunn. De henger seg opp i ord, at de er viktigere enn problemer. Vi kan ikke løse noe om ordet er feil. Sylvi Listhaug bruk av «snikislamisering» har skapt en metadebatt. Der de diskuterer ordet, men ikke betydningen. Fjernt fra snakk om islam og de utfordringene det medfører.

Eksperten Lars Gule kan forteller at ordet snikislamisering kommer fra høyreekstrem retorikk og referer til Eurabia-teorien, den går ut på at muslimer skal overta Europa med hjelp av indre fiender.

annonse

– Selv om vi bør lese Listhaug og andre i Frp i beste mening, og ikke tillegge dem meninger og synspunkter de ikke har, er problemet at deres egne ytringer gjør det vanskelig å forstå begrepsbruk og ordvalg på annen måte enn som en videreføring av konspirasjonstenkningen, skriver Gule, og legger til:

– Slik er uttrykket uløselig knyttet til konspirasjonsteorier om Eurabia og taqiyya, det vil si forestillinger om at muslimer stort sett lyver eller skjuler sine hensikter for å oppnå sine «egentlige» mål – som er å underlegge seg Vesten, ved blant annet innvandring («invasjon»), barnefødsler og nettopp (snik)«islamisering».

Les også: Lars Gule: – Listhaug krever definisjonsmakt av «snikislamisering»

annonse

Øyvind Strømmen er en annen ekspert, han har nettopp utgitt en bok konspirasjoner og mener at «snikislamisering» har konspirasjonsteoretiske undertoner.

– Listhaug forsøker å fylle det begrepet med nytt innhold, som at det «bare» handler om muslimske særkrav. Men hun kan snakke seg vekk fra det så mye hun bare vil, det endrer ikke på fakta: At «snikislamisering» har konspirasjonsteoretiske undertoner, og at begrepet kommer fra et høyreradikalt univers, sier han, og belyser problemet med at ordet inneholder «å snike»:

– Det å bruke et uttrykk som «å snike», insinuerer at det er noe hemmelig og fordekt som skjer. Når hun bruker det begrepet, kan det fungere som et signal til Frps høyreradikale bakland. Jeg syns dette er en kynisk lek med ideer man burde holde seg unna.

Det er mange som som er uenig ordet snikislamisering. Statsminister Solberg sier hun ville ha brukt et annet ord og SV-leder Audun Lysbakken mener ordet er en kynisk manøver.

– Hvis du går til kjernen av det som skjedde i mellomkrigstiden, var det nettopp det at én folkegruppe fikk skylden for det meste av det som gikk galt, på religiøst og etnisk grunnlag, sier stortingsrepresentant for Venstre, Carl-Erik Grimstad om «snikislamisering», og mener at muslimer er velintegrert:

– Det er tanken om en skjult fare. Det er et fullstendig malplassert argument i den situasjonen vi har i Norge i dag. Islam i Norge i dag er i det store og det hele velintegrert.

annonse

Sylvi Listhaug står på sitt, og vil ikke føye seg

– Snikislamisering er ingen konspirasjonsteori. Å kalle det noe slikt er bare en stygg hersketeknikk for å kneble debatten. sier hun, og retter skytset mot kritikerne av ordet:

– Siden 2009 har venstresiden med jevne mellomrom kritisert meg for begrepet snikislamisering. Jeg har aldri beklaget det, og ser ingen grunn til å gjøre det nå heller. Tvert om.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474