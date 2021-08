annonse

De tre partiene har samme utspring, de er næringsvennlige og har ærlig arbeid som et ideal.

– En flertallsregjering bestående av Frp, Sp og Høyre ville vært styringsdyktig og hatt en god politikk for både by og land, uttalte Christian Tybring-Gjedde i Avisa Oslo.

Det er over en uke siden, og det har ikke vært noe mer snakk om det. Men følger man med på utviklingen av Støres regjeringsprosjekt, så kan det tyde på at Sp bytter. De vil ikke inn i regjering med SV, og vil heller ikke støtte en uten deltakelse. Støre tror han blir statsminister så han opptrer som en allerede. Der har han lært lite fra forrige valg.

Tybring-Gjedde er førstekandidaten for Oslo Frp, og sier at Sp har gått langt i å binde seg til Arbeiderpartiet og venstresiden. Men han tror likevel at Sp rent realpolitisk hadde gjort det bedre på den andre siden, og trekker frem noen politiske saker de deler: Innvandringspolitikk, skatte- og avgiftslettelser, klimapolitikk, forsvarspolitikk og en beredskapspolitikk der Norge produserer varene selv.

Sp er et næringsvennlig parti med en distriktsprofil. Sp og SV har ikke så mye til felles. SV er næringsfiendtlig, de vil øke skatter og avgifter. Partiet føler at andres penger er deres. De ser på offentlig sektor som et satsningsområde og øser ut for å kjøpe seg popularitet. Det er slike som snakker på inn og utpust om klimakrise og bråstopp i oljeutvinning, som om penger vokser på trær.

Tybring-Gjedde sier at Senterpartiet alltid har vært et borgerlig parti. Nå prøver imidlertid Trygve Slagsvold Vedum å overbevise velgerne om at Senterpartiet tilhører den sosialistiske fløyen i norsk politikk. Utfordringen er at han ikke tror på det selv, mener Tybring-Gjedde, og sier at Slagsvold Vedum stadig kommer med nye utspill og at Sp stadig beveger seg lenger unna standpunkter frontet av Ap og SV. Han sier at det ikke er mulig å påstå at Sp setter Norges interesser først samtidig som partiets to foretrukne samarbeidspartnere mener det globale samarbeidet i FN trumfer nasjonale interesser.

Det ligger an til at Venstre og Krf forsvinner ut av Stortinget, det er i alle fall lov å håpe. MDG og Rødt ser ut til å ha blitt uvenner etter MDG-Lans avgang, det har for så vidt en viss underholdningsverdi. Det å sitte i møte med slike vil nok være en krevende tålmodighetsprøve. Når de hevder at kloden koker og at landbruket er basert på fossilpopulisme.

Vedum er på hugget og er ikke så godt likt blant partiene på venstresiden. Han fremstår som distriktenes mann, en som er mot sentralisering, miljøavgifter og klimakrav. Han liker arbeidsplasser og vil ikke avvikle oljeindustrien. Vedum fremstår som en mann med arbeidsnever, og et sunt næringsvett. De egenskapene ser ut til å ha forsvunnet fra Ap. Der er det få som har hatt jobb, de har bare vært inne i systemet og har ikke tatt seg tid til å kikke ut av vinduet.

Nå har Erna sittet i åtte år, og da er det naturlig å få inn nytt blod, så hun ikke blir hengende i et horn på veggen. Høyre har vel ikke noen naturlige statsministerkandidater for øyeblikket.

Jan Tore Sanner har lang og bred erfaring. Men han er litt stiv i snippen, han er jo tross alt fra Bærum, og er nok ikke førstevalget for bønder og fiskere. Mye kan ligge til rette for at Vedum kan bli statsminister.

