Ja, VG gjør faktisk det.

Etter to dager kom endelig VG med en omtale av Drammens-imamen Noor Ahmad Noors uttsagn om jøder. De gjorde det i form av en navnløs «lederartikkel» fredag ettermiddag.

– Hitler sparte noen jøder slik at verden kan vite hvor ond denne nasjonen er og hvorfor det er nødvendig å drepe dem, skrev Noor blant annet.

VG karakteriserer imamens uttalelser som «grovt jødefiendtlig». I overskriften heter det «Hårreisende uttalelser». Så langt, så bra,

Men VGs lederartikkel tar intet oppgjør med tankegodset eller det imamen rent faktisk representerer. Ja, ordet «islam» nevnes ikke med et ord av VG. De skriver:

«Imamen har beklaget, slettet innleggene og sagt at de ikke representerer det han står for. Han har forklart at de ble publisert i frustrasjon over angrep i Gaza.»

Deretter fortsetter VGs anonyme ledergruppe slik:

«Samtidig er det slik at denne imamen i flere år har samarbeidet med Kirkelig Dialogsenter for å fremme likestilling og motvirke hets og hat. Ifølge Vårt Land vil dialogsenteret til tross for dette fortsette samarbeidet. Dialogprest Ivar Flaten kaller innlegget «tilnærmet utilgivelig».»

Deretter siterer de Flaten:

– Men når vi gjør ting som er tilnærmet utilgivelige, gjelder det å holde på kontakten og fortsette et samarbeid som løfter oss i riktig retning.

VG fortsetter kritikken (mot Kirkelig Dialogsenter) slik:

«I etterkant har Kirkelig Dialogsenter publisert i et innlegg på egne nettsider hvor det står at de neppe har vært oppmerksomme nok. De skriver at dette er særlig alvorlig siden imamen har vært aktiv i dialogarbeid for å konfrontere slike holdninger. Dialogprest Flaten kaller innlegget «skitt» og at det er over en grense, men at han inntil videre velger å tro det er en stygg og stor feil.»

– Det ser i tilfelle ut til å dreie seg om en gjentagende feil, kommenterer VG og fortsetter:

«Vi forstår at de som driver med dialog på tvers av religioner må godta store meningsforskjeller fordi hele poenget er å klare å snakke sammen. Men det er grenser for hvilke krefter man kan gi legitimitet. For dette ser ut til å være grove, gjentatte hatefulle ytringer. Det er spesielt alvorlig fordi det kan oppfattes som en direkte oppfordring til vold mot en utsatt folkegruppe. Jødehat kan rett og slett ikke unnskyldes på denne måten.»

Og slik avsluttes VGs fordømmelse og de ser seg ferdig med saken.

Men hvem er det de har fordømt? Jo, de har brukt mer enn 60 prosent av artikkelen til å fordømme Kirkelige Dialogsenter, for manglende fordømmelser av det en imam sa.

Islam er ikke nevnt. Muhammed er ikke nevnt. Allah er ikke nevnt. Massakren av jøder i Medina beordret av Muhammed, og fordrivelsen av alle jøder fra Den arabiske halvøy beordret av kalif Umar (634-44) er ikke nevnt.

VGs fordømmelser av Kirken for å feie problematiske sider ved sine muslimske «dialogpartnere». kan nok være på sin plass. Men jeg nekter å tro at ikke VGs ledergruppe forstår meget vel at ved å dreie kritikken mot Kirken på denne måte, tar de oppmerksomheten helt bort fra imamen og den religion han representerer: Islam.

For å gjenta meg selv: Ikke med ett ord nevner VG islam. Ikke med ett ord nevnes Koranen, eller profeten Muhammed eller det faktum at Koranen er fullt av det jødehatet som imam Noor Ahmad Noor er inspirert av.

I beste fall er dette et utslag av VGs utøvelse av «de lave forventningers rasisme». Som om imamen er ute av stand til å forstå hva han faktisk sier, og nesten må betraktes om utilregnelig. Det blir de hvite, kristne som også har ansvaret for det islam og imamen preker i Norge.

Alternativt handler det om at VG simpelthen ønsker å villede sine egne lesere om hva islam står for.

Kjare VG: Jødehatet er institusjonalisert i Koranen, i hadithene (nedtegnelse av det Muhammed sa og gjorde) og i biografiene om Muhammed. Det er ikke kristendommens feil at en imam i Drammen hyller Hitler og støtter Holocaust. Det er islam som er årsaken.

Og VG er islams nyttige idiot

