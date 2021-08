annonse

Sist fredag behandlet Oslo tingrett fire fengslingsforlengelser. Det var ingen førstegangsfengslinger denne dagen.

1. Medvirkning til ran, grov ulovlig tilknytning til skytevåpen, med mer

«Rashid»» (21) har ifølge det Resett har fått opplyst, (ubekreftet) bakgrunn fra Marokko. Medio juni 2021 ble han pågrepet og siktet for ran, hvorpå han ble varetektsfengslet i fire uker.

30. juni valgte politiet å løslate ham. Få timer etter løslatelsen fra varetekt i ranssaken, ble «Rashid» på nytt pågrepet av politiet i forbindelse med en alvorlig skyteepisode. Han ble derfor 2. juli 2021 varetektsfengslet av Oslo tingrett i to uker, siktet for grov ulovlig besittelse av skytevåpen.

8. juli 2021 ble «Rashid» igjen løslatt, av for Resett ukjent grunn. Men på bakgrunn av gjentagelsesfare, ble han nok en gang 9. juli 2021 varetekstfengslet i fire uker siktet for:

– Ran

– Grov ulovlig befatning med skytevåpen

– Tyveri og dokumentfalsk

– Motarbeiding av rettsvesenet

– Vold mot offentlig tjenesteperson

– Tyveri, oppbevaring og besittelse av narkotika

Resett bemerker at «Rashid» er tiltalt og/eller siktet for ti straffbare forhold det siste året. I tillegg ble han domfelt for fem ran så sent som i mars 2020.

Samtidig vet Resett at «Rashid» i lang tid har vært tilknyttet et svært voldelig ikke-norsk etnisk miljø, med en lav terskel for å begå alvorlig kriminalitet.

Retten besluttet at «Rashid» fortsatt kan holdes fengslet fire uker frem i tid.

Hovedforhandlingen i ranssaken er berammet 26. – 27. august 2021.

2. Hallikvirksomhet og organisert kriminalitet

«Alexandru» (27) fra Romania. Han ble pågrepet i oktober 2020, siktet for hallikvirksomhet og formidling av prostitusjon.

Han ble den gangen fengslet i fire uker, hvorpå denne fengslingsfristen er forlenget flere ganger frem til dags dato.

Dømt

I Oslo tingrett ble «Alexandru» 09. juli 2021 dømt til fengsel i fire år. Dommen er anket.

Retten tok påtalemyndighetens begjæring til følge, og satte fengslingsfristen i første omgang til åtte uker. «Alexandru» må nok belage seg på å sitte i varetekt helt frem til rettskraftig dom foreligger.

3. Medvirkning til grov narkotikaforbrytelse og grov befatning med skytevåpen

«Andrus» (33) er fra Litauen. I april 2021 ble han pågrepet i en alvorlig narkotikasak. Han ble varetektsfengslet, og har siden sittet fengslet relatert til sakens alvorlighetsgrad.

Hovedforhandling er berammet i Oslo tingrett 13. september 2021, og påtalemyndigheten tar sikte på å holde «Andrus» innesperret inntil en rettskraftig dom er ferdigstilt.

«Andrus» er blant annet tiltalt for å ha oppbevart til sammen 11 085 gram metamfetamin, samt for å ha overlevert og/eller solgt ca. 3,5 kilo metamfetamin til en norsk mann.

I tillegg er «Andrus» siktet for å ha vært i besittelse av en uregistrert pistol, Colt 45 med magasin og 35 patroner.

Retten besluttet at «Andrus» må sitte varetektsfengslet frem til hovedforhandling 13. september 2021.

4. Medvirkning til drapsforsøk

«Elmi» (33) fra Somalia. Medio mai 2021 ble han pågrepet for medvirkning til drapsforsøk. Han har etter anholdelsen vært underlagt varetektsfengsling fram til dags dato.

Påtalemyndigheten har nå igjen bedt om rettens kjennelse for fortsatt fengsling i inntil fire uker med brev- og besøkskontroll.

Politiet har så langt ikke klart å få tak i to sentrale vitner i saken, som var til stede da den grusomme kriminelle handlingen fant sted.

Retten mente at fortsatt varetektsfengsling i fire uker ikke er noe uforholdsmessig inngrep, og besluttet at «Elmi» fortsatt må sitte fengslet og isolert til og med 3. september 2021.

