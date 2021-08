annonse

annonse

Slagsmålet skjedde på Haslum i Bærum.

Én person ble fraktet vekk i ambulanse og flere ble skadd under et slagsmål på en internasjonal fotballturnering. Turneringen var annonsert som å skulle fremme inkludering av flyktninger, skriver lokalavisa Budstikka.

– Én person fikk et slag i ansiktet, pådro seg en hevelse og er tatt med av ambulanse. Det er også meldt om to andre som skal ha blitt slått ned, men disse vil selv oppsøke legevakten, sier operasjonsleder Marianne Heidenstrøm ved politiet.

annonse

Slåsskampen skjedde i forbindelse med «Fellesskap sommercup 2021».

Spillerne fra et av lagene som skal ha vært involvert i slagsmålet forlot angivelig Haslumbanen før politiet ankom.

Politiet sendte søndag ettermiddag flere patruljer til fotballbanen. De snakker med vitner og vil gjennomgå opptak fra kameraovervåkning på stedet.

Hendelsen skal ha skjedd ifm en uoffisiell fotballkamp. En person blir tatt med ambulanse for videre undersøkelser. Formentlig ikke alvorlig skadet. To andre personer har også blitt slått ned, men de tar seg til legevakt selv. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) August 8, 2021

annonse

Politiet skriver på Twitter at de selv oppretter sak på forholdet.

Det er Etihad FK, fra Rud i Bærum som arrangerer cupen . Navnet på laget kan oversettes til «Fellesskap FK» på norsk.

På hjemmesiden til Ethihad FK står det at «Visjonen vår er at unge flyktninger som ikke har råd til å melde seg på et organisert fotballag, tilbys en møteplass for å bli godt integrert med det norske samfunnet. Visjonen er samtidig å bli sett, aktivisert og inkludert så alle er likeverdige og selvstendige mennesker.»

Mottoet er

“Inkluder meg – ikke integrer meg”

Omlag 20 lag deltok. Finalen skulle vært spilt kl 18:30. Vinnerlaget var lover 8000 kr pluss pokaler.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse