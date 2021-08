annonse

De norske håndballjentene avsluttet OL med et brak og smadring av Sverige. Bronsen ble sikret med 39-16. Katrine Lunde og Marit Malm Frafjord blir med videre.

Veteranene sikret seg en ny bronse og har to gull (2008 og 2012) og to tredjeplasser (2016 og i år). De spilte sitt siste OL, men satser mot VM i desember.

– Jeg fortsetter på landslaget, men har ingen planer om OL i 2024, sa 41-årige Lunde til NTB.

Hun har planlagt to sesonger til i Vipers Kristiansand.

– Jeg fortsetter også om de vil ha meg, men OL i Paris er ikke aktuelt, sa Frafjord (35), som har en sesong igjen av kontrakten i Esbjerg.

Lunde summerte opp søndagskampen hun så fra benken. – Det var supert, men mot slutten ble det litt …

– Vel mye selv om det var mot Sverige?

– Ja.

Jerngrep

Norge ledet 7-3 etter bare åtte minutters spill. Det økte til 13-5 da resultattavla i Yoyogi-hallen viste 17.53. Det vokste til hele 19-7 ved pause. Norge scoret på 76 prosent av skuddene i 1.-omgangen og hadde en keeper (Silje Solberg) på 50 i redningsprosent.

Svenskene var helt sjanseløse i nabooppgjøret. De ble kort og godt utspilt, avkledd og ydmyket. Norge hadde ryddet opp i hodet etter at tittelhåpet forsvant fredag, og da viste det seg at det var to klasser forskjell på lagene.

– Vi spilte steinbra i forsvar, og jeg tror Sverige ble litt skremt, sa landslagsjef Thorir Hegeirsson i intervjusonen.

Da hadde de verste følelsene lagt seg. De flommet også hos ham rett etter kampslutt. Han måtte ta pause og tørke tårer i TV-intervju rett etter kampen.

Ingen tvil

– Heldigvis var det ingen tvil i dag, og jeg synes vi fortjener medaljen. Det er utrolig deilig at vi ikke drar tomhendt hjem, sa Nora Mørk til Discovery etter å ha scoret åtte mål. Hun ble toppscorer i bronsekampen sammen med Kari Brattset Dale.

– En OL-medalje henger utrolig høyt. Det er finalen vi aller helst skulle spilt, men det klarte vi ikke. Jeg er stolt av gjengen, for det har vært utrolig tungt etter semifinaletapet. De siste 48 timene har vært tøffe.

Tredjeplassen var en liten trøst for norske spillere, men den viste også at Norge burde spilt Tokyo-finale. Enten gjennom å slå ROC eller ved å ha møtt et annet lag (Frankrike eller Sverige) i semifinalen.

– Det var deilig å spille en god kamp, men litt bittert når vi ser hvor gode vi kan være, sa Mørk.

Reprise

For andre sommerleker på rad reiser et norsk lag hjem med tredjeplass etter tap i den «moralske finalen» mot russerne i semien.

Bronsen var Norges 29. medalje i mesterskap siden gjennombruddet i 1986. Hergeirsson har stått bak tolv av dem siden han fikk jobben i 2009. Hans kontrakt løper til sommeren 2024. OL i Paris samme år kan bli hans farvel.

Norge tapte semifinalen mot ROC med 26-27 etter en kamp der bomskuddene og de tekniske feilene ble for mange av de norske spillerne.

Norge ødela langt på vei muligheten for gull selv.

Det gjør at kvinnelandslaget står med én tittel på de fem siste mesterskapene (EM, VM og OL) siden europamesterskapet i 2016. Det er uvanlig svak uttelling over en slik periode.

Neste mulighet kommer i Spania-VM i desember.

OL håndball søndag

De olympiske sommerleker i Tokyo, Japan søndag, håndball kvinner:

Finale:

Senere kampstart: ROC – Frankrike (08.00).

Bronsekamp:

Norge – Sverige 36-19 (19-7).

OL håndball: Norge – Sverige 36-19

De olympiske sommerleker i Tokyo, Japan søndag, håndball kvinner, bronsekamp:

Norge – Sverige 36-19 (19-7)

Yoyogi nasjonalstadion

Ingen tilskuere

Norge: Silje Solberg 1, Katrine Lunde – Henny Ella Reistad 2, Veronica Kristiansen 3, Marit Malm Frafjord 2, Stine Skogrand 3, Nora Mørk 8, Stine Bredal Oftedal 3, Kari Brattset Dale 8, Marit Røsberg Jacobsen 1, Camilla Herrem 3, Sanna Solberg-Isaksen, Kristine Breistøl 2, Marta Tomac.

Toppscorere Sverige: Johanna Westberg og Jenny Carlson 4.

Dommere: Viktoria Alpaidze/Tatjana Berezkina, Russland.

Utvisninger: Norge 3 x 2 min., Sverige 3 x 2 min.

