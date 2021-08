annonse

annonse

Av et statsbudsjett på over 1500 milliarder, er det mest debatt om en post på 1,8 millioner kroner.

At ikke-vestlig innvandring koster et sted mellom 200 og 250 milliarder kroner, er det ingen debatt om. Human Rights Service (HRS) belyser de negative sidene ved illusjonen om det flerkulturelle Norge. Politikere, journalister og eksperter vil ikke ha en innvandringsdebatt. De vil heller feie problemer under teppet. HRS har blitt en stein i skoen.

Les også: Stadige krav i mediene om å stoppe støtten til «den innvandringsfiendtlige bloggen HRS»

annonse

– På den innvandringsfiendtlige bloggen Rights.no har Storhaug og de andre skribentene i en årrekke hengt ut både muslimer som gruppe, islam og politisk spesielt Ap, skriver kommentator Hilde Øvrebekk i Aftenbladet, og tar i bruk kraftige ord:

– Men det er dessverre sånne forvrengninger av sannheten, hat mot andre grupper i samfunnet og konspirasjonsteorier man får servert nesten daglig av Human Rights Service (HRS), der Storhaug er en av to ansatte.

SV-politiker Freddy Øvstegård er irritert over at regjeringen gir støtte til HRS.

annonse

– De går i mot sin egen handlingsplan mot muslimhat, sier han, og tror det er Frp som står bak. Han mener at regjeringen gjør et knefall for Frp, og sier at det er helt uforståelig for han at man gir statsstøtte til en hatblogg.

Ekspert Lars Gule mener at Storhaug snakker tull og er grovt fremmedfiendtlig:

– Dette forteller mye om Hege Storhaugs uvitenhet. For det første er ikke vold noe som kjennetegner muslimer spesielt. Gule sier videre at når man velger en så ensidig og islamfiendtlig tolkning av slik statistikk, som Hege Storhaug gjør, er dette uttrykk for hennes islamofobe virkelighetsforståelse.

Antirasistisk senter har vært ute etter HRS i årevis

– HRS har i årevis masseprodusert frykt for islam og muslimer. En rask gjennomgang av innholdet på nettsidene deres, avslører intensiteten i frykten deres, skriver Antirasistisk senter, og foretar en diagnostisering:

– Forskning omkring psykisk helse viser at personer med nevrotiske symptomer har liten naturlig buffer mot stress. Derfor kan slike individer være preget av konstant sinne, bekymring og fiendtlighet.

Les også: Antirasistisk senter: – HRS sprer frykt og redsel, de fører en usivilisert og absurd debatt

annonse

Først fikk HRS støtte fra budsjettet til Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). Men presset fra tilhengerne av illusjonen ble for sterkt, så støtten ble flyttet til Justisdepartementet. Men protestene har ikke stilnet av den grunn.

Kommentator i Dagsavisen Hege Ulstein kaller HRS en fremmedfiendtlig blogg, og sier at de blir stadig mer irrelevante. Hun skriver videre at det bør være siste vers – og at de kan takke seg selv.

Den virkeligheten som HRS beskriver er at politikere og media har ført oss bak lyset, og at de forteller oss at illusjonen om multikultur er bra. Det er ingen journalister som setter seg inn i den problematikken HRS belyser. Det er ikke bra for karrieren. Det er mer lønnsomt å skrive om rasister og den økende islamofobien. Det tryggest å holde seg i flokken.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474