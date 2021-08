annonse

Han er kjent for å snakke først om tabutemaer, verdens mest populære podkastvert, Joe Rogan. Nå har han sagt noe om vaksinepass og virusmutasjoner som følge av vaksinasjonene.

Rogan er sjokkert over utviklingen. Han mener kravene om vaksinepass for å bruke treningssentre, fly og gå på restaurant , som blant annet New York har innført, er helt hårreisende.

– Vi beveger oss mot diktatur. Det er det som f… meg skjer.

Rogan mener folk er dumme som godtar at myndighetene bestemmer over dem på denne måten og setter det i kontrast til hele USAs historie med personlig frihet siden 1776. Og det var grunnlaget for vår suksess, sier Rogan: Friheten!

Han mener myndighetene ikke kommer til å gi fra seg denne autoriteten med mindre folk tvinger dem til det. Det er enkelt for dem å si at «dere må gjøre som vi sier, ellers…» Alle politikere vil ønske en slik makt. Det er enkelt å bestemme, ingen protesterer og man trenger knapt å forklare sine egne beslutninger.

– Da har man et minidiktatur. Vi er et steg unna et eneveldig kongedømme, sier Rogan.

Rogan sier også at mange leger, immunologer og andre eksperter har kontaktet ham og uttrykt bekymring for at vaksinene legger til rette for mer aggressive versjoner av viruset. Dette fordi man nå ser at folk som er vaksinerte likevel får Covid-19 og sprer viruset i de samme mengdene som folk som ikke er vaksinert. Dette legger til rette for mutasjoner. Og den eneste fordelen vaksinene ser ut til å ha, er at de gjør folk litt mindre syke.

Men disse ekspertene som kontakter Rogan tør ikke uttale seg offentlig av frykt for konsekvensene, sier han.

Rogan har tidligere også gitt plass til Bret Weinstein og Pierre Kory for å snakke om ivermectin og hvordan informasjon om det sensureres fra YouTube.

I 2020 skrev Rogan en avtale med Spotify verdt 100 millioner dollar. Han er stand-up komiker og tidligere UFC-kjemper. Hans episoder ses og hørers av mange titalls millioner mennesker. Utvalgte klipp legges fortsatt ut på YouTube, som denne.

Under en UFC-kamp nylig kom Donald Trump bort til Rogan og tok ham i hendene og sa han var en fan. Rogan kommenterte etterpå at Trump ikke hadde så små hender som folk ville ha det til. – De var helt normale, sa han.

Denne gang har Donal Trump jr. kommentert Rogans siste utspill på sin Twitter-konto. Hans far er som kjent kastet ut av samtlige store sosiale medier i USA.

– Joe Rogan har skjønt det, skriver han.

