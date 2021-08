annonse

annonse

Staten er en regjeringsform med monopol på vold og mulighet til å kreve inn skatter.

De første statene oppsto for 5000 år siden i Midtøsten. I Norge har det vært innkrevd årlig skatt siden 1620. For tilhengere av den liberale minimumsstat er statens oppgaver å sørge for lov og orden internt i samfunnet og beskytte mot ytre fiender. De fleste er tilhengere av en mer aktiv stat som inkluderer en omfattende velferdsstat. Uansett synet på hvor aktiv en stat bør være, har nesten alle inkludert meg selv ment at det er statens ansvar å håndtere alvorlige pandemier.

Over et år med coronapandemi har fått meg til å revurdere mitt syn på statens evner og muligheter til å styre tiltak ved pandemier. Kort oppsummert sviktet myndighetene på følgende punkter: 1. Det dreide seg aldri om en pandemi etter WHO’s opprinnelige definisjon fra før 2009. IFR (infection falality rate) på 1 promille er alt for lav til å falle inn under den gamle definisjonen. 2. Det var temmelig åpenbart allerede før nedstengningene i mars 2020 at covid har lav dødelighet og at det i hovedsak er gamle og sårbare som dør. 3. Nedstengningene var stikk i strid med de eksisterende planene for pandemihåndtering før 2020.

annonse

Les også: Overlege langer ut mot regjeringens nedstenging: – Coronaviruset er ikke så mye farligere enn influensa

Spesielt var nedstengninger av næringsvirksomheter, skoler og grenser sterkt frarådet. 4. Rettstaten ble satt til side og en rekke menneskerettigheter ble brutt. 5. En rekke tiltak som munnbind var basert på sviktende medisinsk grunnlag og til og med gjort obligatorisk i en del tilfeller. (Med andre ord medisin basert på kvakksalveri hvilket jeg trodde hørte hjemme på historiens skraphaug). 6. En rekke potensielt effektive medisiner som ivermectin ble aktivt frarådet eller til og med forbudt. 7. Sensur mot kritikk av myndighetenes tiltak ble innført (gjennom Twitter, Facebook, YouTube) og massemedia var mikrofonstativ for myndighetene. 8. Myndighetene spilte bevisst på frykt.

Atferdspsykologer ble brukt til dette. 9. Måten utrulling av vaksineringen og testing av friske har blitt gjort på er høyst kritikkverdig. 10. Sist, men ikke minst. Statens klamme hånd har ennå ikke sluppet taket. Koronapass som gir muligheter til å reduserer terskelen for sosial kontroll på ubestemt tid, er etablert.

annonse

For meg har det derfor fra mars i fjor vært åpenbart at myndighetene har feilet gang på gang med alvorlig konsekvenser til følge for barn, unge, utdanning, mental helse, utsettelse av operasjoner og utredninger av sykdommer som kreft, arbeidsledighet, konkurs og i u-land en betydelig økning av fattigdom og infeksjoner som malaria og tuberkulose. Det er viktig å poengtere at disse alvorlige konsekvensene ikke skyldes selve pandemien, men myndighetenes nedstengninger.

Men hva om dette hadde vært en alvorlig pandemi med dødelighet på for eksempel 10% uavhengig av alder? Ville jeg da ment at det var statens ansvar å styre tiltak ved en slik pandemi? Før mars i fjor ville jeg mest sannsynlig svart ja, men nå tror jeg ikke lenger det. Myndighetenes covidtiltak har vært preget av panikk og behovet for å gjøre noe, vise handlekraft og muligens finnes det underliggende agendaer som det så langt bare kan spekuleres om. Erna Solberg har innrømmet at verstefalls-scenarioer var viktige, og faglige råd fra FHI ble satt til side.

Les også: Professor om corona-nedstenging: – Det er på tide å leve igjen



Erfaringene fra covidpandemien tilser at manglende konsekvensvurderinger, ensidige og sentraliserte tiltak, sensur eller forbud mot alternative løsninger ville føre til katastrofale konsekvenser med sammenbrudd av samfunnet ved en alvorlig pandemi. Vi har sett at lokale myndigheter forholder seg passive og venter på råd fra sentrale myndigheter.

Det er åpenbart at en pandemi med 10% dødelighet vil føre til betydelige atferdsendringer hos folk flest uavhengig av statlige direktiver. Svært mange kommer til å selvisolere seg i hjem eller hytte. Infrastrukturen vil trolig bryte sammen på kort sikt. I en slik situasjon tror jeg at løsningene må skje lokalt. Brudd i strøm og vanntilførsel må repareres lokalt. Sykehus vil mangle kapasitet. Prioriteringer på sykehus må gjøres fortløpende basert på lokale forhold. Det kan bli aktuelt å ta hoteller i bruk for behandling av pasienter. Noen løsninger vil være bedre enn andre og så lenge ansvaret er lokalt, vil det være muligheter til å lære av andre.

Matvaresituasjonen blir prekær både fordi forsyningskildene svikter og matvarehyllene tømmes og butikker stenges. Befolkningen vil kunne vinne litt tid dersom de fleste allerede har et matberedskap hjemme. (I dag stoler så mange på staten at få har matberedskap for noen måneder hjemme, men det ville kanskje vært annerledes dersom ansvaret var lokalt). Det er fra det private næringsliv at løsningene på matvarekrisen må komme.

annonse

Prøving og feiling vil avsløre hvordan mat skaffes og fraktes til befolkningen. Det ville bli en katastrofe dersom staten skulle overta ansvaret for matvareforsyningen. Prismekanismene trengs for å finne de gode løsningene også i katastrofesituasjoner og sørge for at infrastrukturen kommer på plass igjen så raskt som mulig.

Les også: Her demonstrerer tusenvis av mennesker mot corona-nedstenging og vaksinepass i London



Ovenstående er bare løse tanker om hvordan en alvorlig pandemi ville bli håndtert lokalt. Fordi løsningene ikke er sentrale, er en av fordelene at ulike tiltak blir forsøkt og det blir mulig å lære av hverandre. En annen fordel er at WHO og andre globale institusjoner parkeres på sidelinjen og mister den ensrettende innflytelsen de nå har og som har vist seg særlig skadelig for u-land.

Ytterligere en fordel er at sentrale myndigheter ikke får muligheten til å innføre tiltak eller frihetsbegrensende lover som all erfaring viser blir stående på ubestemt tid. At covidpandemien er såpass ufarlig som den faktisk er, gjør at en i det minste kan mistenke noen sentrale og globale myndigheter for å bruke den for helt andre formål enn folkehelsen. Det er viktig at statlige og globale institusjoner fratas denne muligheten.

For noen av oss har håndteringen av covidpandemien fratatt staten enda en begrunnelse for legitimitet.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474