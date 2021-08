annonse

annonse

Sannsynligheten er svært liten for å bli smittet av koronaviruset fra kontanter, viser ny studie.

Mange butikker ønsker nå kun betaling med kort, grunnet bekymring for at kontanter skal spre smitte. Men en ny studie viser at det er veldig sjelden at noen blir smittet via pengesedler eller mynter, skriver forskning.no.

Forskerne har studert euro-kontanter og så på hvor lenge viruset overlevde på både sedlene og myntene. På kobbermynter forsvant viruset etter bare en time.

annonse

Forskerne fant også ut at selv om det er virus på kontantene, betyr ikke det nødvendigvis at det vil spre seg videre til menneskehender, skriver NTB.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474