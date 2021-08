annonse

Ja, du leste rett.

Miljøpartiet De Grønnes Lan Marie Berg mener oljepolitikken til statsminister Erna Solberg (H) gjør at hun har et ansvar for det angivelige «ekstremværet» i sommer.

«Flere steder i verden skaper hetebølger og enorme skogbranner overskrifter. Klimaforskere har pekt på at klimaendringer vil føre til mer ekstremvær i tiden framover,» skriver NTB.

– Det har Erna Solberg som statsminister et personlig ansvar for, sier Lan Marie Berg til VG.

– Før trodde man at mange av de mest alvorlige konsekvensene ikke ville komme før i 2100, men nå forventer forskerne mer sykdom, ulevelig høye temperaturer, stigende havnivå og økosystemkollaps i løpet av de neste 30 årene. Vi kan ikke lenger late som om å videreføre oljeutvinning slik Erna og andre politikere har gjort i mange år, ikke bidrar til de katastrofale konsekvensene av global oppvarming, sier Berg.

– Vi har alle et ansvar for å føre en offensiv klimapolitikk som reduserer utslipp, men å mene at naturkatastrofene som har vært i sommer skal bæres på Erna Solbergs skuldre, er helt useriøst, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H).

