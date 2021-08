annonse

Nakstad til Nettavisen: – Jo flere som blir godt beskyttet av vaksine, jo færre tiltak vil det bli behov for i månedene fremover.

Fra 1. juni til 1. august 2020 døde 18 med korona på sykehus. Samme periode i år, døde 17. Fungerte vaksinene også effektivt før de eksisterte? 🤡

Tallene er fra FHI selv.

Et og et halvt år med koronatilstand.

RESTRIKSJONENES PRAKTISKE BETYDNING

Texas åpnet opp for fullt den 1. mars, og det er ingen indikasjoner på en økning i antall covid19-tilfeller. Tvert imot, den er kraftig synkende. Oslo begynte gjenåpningen i mai, folk samles i parkene og det er sydenstemning med tusenvis på åpen fest i gatene. Igjen, andel smittetilfeller og innleggelser stuper. I England er dette også tilfellet i løpet av sommeren.

Merkelig at tallene fra covid 2020 og hittil i 2021 samsvarer med influensasesongene siste 5 år.

Og hadde vaksinene i fjor god effekt, selv om de ikke eksisterte? Fungerer tiltakene og restriksjonene i realiteten ikke i det heletatt?

Kanskje det er andre faktorer som er avgjørende?

Influensasesongene 2016/2017 og 2017/2018 hadde omtrent 4 ganger så høye dødstall og innleggelser enn cov2 i 2020. Det skyltes det nye influensa B – yamagata-viruset. Det genererte dog ingen restriksjoner eller tiltak.

VIRUSETS SKADEOMFANG

– I juni har tallet på sykehusinnlagte med covid-19 ligget på ca. 3 i gjennomsnitt, i Agder med befolkning på over 300 000.

– I Kristiansand har 9 mennesker dødd med korona, alle bodde på sykehjem, 8 av dem døde for over et år siden.

– Nasjonalt har man 0,14% sjanse for å havne på sykehus hvis smittet av cov2. Og 0,002% sjanse for død hvis man er under 40 år. 2 av 100 000 sjanse med andre ord (tall fra FHI-rapport, risiko og respons).

– Mildt korona forløp gir sjelden alvorlige senskader. Mange er bekymret for kroniske senskader selv om man «bare» har vært smittet. (ny dansk studie, gjengitt i NRK)

– I 2018 var gjennomsnittlig levealder for menn 81 år, og 84,5 for kvinner. Gjennomsnittsalderen for døde MED covid i Norge er 84 år. Dvs. de som har vært smittet har levd lenger enn gjennomsnittet.

– Hele Skandinavia har hatt underdødelighet på -2,72% i 2020 (inkl. utskjelte Sverige), og Norge det laveste siden 70-tallet (world in data).

– I 2020 døde 3.754 personer av lungesykdom i Norge. Det var 624 færre enn året før, ifølge Folkehelseinstituttet. 18 prosent lavere dødsrate enn ventet i 2020.

– Covid-19 utgjør mest sannsynligvis en trussel et sted mellom forkjølelse og influensa.

VAKSINESITUASJONEN

I et intervju med NRK, i januar 2013, fire år etter at 2,2 mill. nordmenn var vaksinert med Pandemrix-vaksinen (mot svineinfluensa) – og det var registrert 548 tilfeller “alvorlige bivirkninger”, gikk overlege Preben Aavitsland i FHI ut og kalte det tidenes største vaksinekatastrofe – ja, «katastrofe».

Nå, et halvt år etter at Coronavaksineringen startet, har Legemiddelverket så langt registrert 2,5 mill. nordmenn vaksinert med første dose, og 1683 tilfeller «alvorlige bivirkninger».

Hvis vi antar at en «alvorlig bivirkning» er omtrent det samme som i 2013, har vi allerede 3x flere “alvorlige bivirkninger” enn etter Pandemrix.

(klippet fra anonym forumbruker, og sjekket)

I Norge har det vært 5 dødsfall som følge av bivirkninger (50 år og yngre).

Beskyttelsen til Pfizer mot koronavirusinfeksjon stuper, ifølge helsemyndighetene i Israel.

Dose nummer 3 av xxx til høsten?

MUNNBIND PÅBUD

Tilbakeblikk: Smittevernlege Dagfinn Haar i Kristiansand sa til Sørnett at munnbind kan gjøre vondt verre om det blir brukt feil: – De tiltrekker seg virus.

– Om man ikke skifter munnbindet etter hver halve time, vil den bli en ren bakteriebombe. Munnbind stopper partikler som går inn og ut av luftveiene. Om det blir fuktig så reduseres tetningsfunksjonen. I tillegg tiltrekker den seg virus og bakterier, forteller han.»

FHI om munnbind i 2020: «FHI: Munnbind forhindrer ikke koronasmitte.»

Fagdirektør Frode Forland i Folkehelseinstituttet gjentar at det ikke er noen grunn til å tro at generell bruk av munnbind hindrer koronasmitte.

IRIKS

Feil bruk av munnbind er ikke smittevern.

– Munnbind er samlingssted for virus og bakterier, det må kastes etter bruk, eller etter 30 minutter

– Munnbind med skjegg reduserer effekten med opptil 1000 ganger

– Berører man munnbindet og putter det i feks i lommen, øker det overførsel av mikrobene. (mer smitte)

– Munnbind øker co2 nivået i lungene med ca 500%

– Du får altfor lite oksygen til hjernen, med det resultat at du mister hjerneceller. (prøvd lett jogg med munnbind? Se hva som skjer)

– Du får langt lettere bakteriell lungebetennelse, ved bruk av urene munnbind.

Hvordan skal en vanlig borger forholde seg til alt dette?

