MDG-nestleder Kriss Rokkan Iversen som skaper seg overskrifter med dette utsagnet.

Ordet «fornekte» peker mot en åpenbar sannhet, som er det som fornektes. Mange mener det er en hersketeknikk brukt mot folk som ikke umiddelbart kjøper de spådommene som kommer fra klimaaktivister.

Tidligere har det rammet Carl I. Hagen, Frp og Donald Trump, men nå tar MDGs nestleder retorikken i bruk mot Senterpartiet også.

– Han viser klart og tydelig med sitt valg av turnéstunts at han leder et parti som mener Nord-Norge skal bli igjen i en fossil fortid med økte klimagassutslipp og fraflytting, sier Kriss Rokkan Iversen om Trygve Slagsvold Vedum.

– Klimafornektere

NRK skriver at MDG-nestlederen mener Senterpartiet skriver et partiprogram som «snakker varmt» om klima- og miljøpolitikk, men at Vedums utspill å halvere flyprisene i nord, senke reiselivsmomsen og drivstoffavgiften og lete etter mer olje og gass i Barentshavet.«går imot alt som kan gi håp for å løse klimakrisen».

– Det er ganske interessant å se at Senterpartiet prøver å fremstille seg som et grønt distriktsparti, mens de i virkeligheten er grå klimafornektere, sier Rokkan Iversen.

Senterpartiets Sandra Borch fnyser av å bli kalt klimafornekter.

– MDG får kalle oss hva de vil, men det de fremstiller er bare tøv. Vi er opptatt av å snakke om politiske løsninger som er til det beste for Nord-Norge, svarer Borch.

