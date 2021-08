annonse

OL-mester Jakob Ingebrigtsen (20) landet i Stavanger søndag kveld.

– Jeg gleder meg til å komme hjem, men jeg synes det er gøy å se at folk møter opp for å feire at jeg kommer hjem, sa Jakob Ingebrigtsen etter at han hadde landet.

Ved 19.30-tiden var 20-åringen tilbake i Sandnes, skriver NTB.

Fremst i rekken av gratulanter sto forloveden Elisabeth Asserson og mamma Tone Ingebrigtsen. Storebror Henrik Ingebrigtsen hadde kledd på seg en gulljakke.

– Det er ikke hver dag en fra Sandnes tar OL-gull, sa eldstebror om de mange som hadde møtt opp på flyplassen.

Da gullhelten kom kastet han munnbindet for å gi forloveden et kyss, før storebror fikk en klem og gullmedaljen ble funnet fram.

Sandnes-ordfører Stanley Wirak var også til stede og fikk litt oppmerksomhet da han overrakte en blomsterbukett fra kommunen.

