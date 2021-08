annonse

To år siden angrepet.

I 2019 skjøt og drepte den nasjonale sosialisten Philip Manshaus sin stesøster, kinesiske Johanne Zhangjia Ihle-Hansen (17), før han kort tid senere gikk til angrep på den nærliggende Al-Noor-moskeen i Bærum.

For å markere toårsdagen for udåden skal Bærum kommune 10. august finne et sted for å plante tre til minne om Ihle-Hansen.

Den drepte jentas mor skal delta på befaringen, som skal finne sted i Løkkehaven.

Senere samme dag blir det markering ved Al-Noor-moskeen, hvor det befant seg folk da Manshaus begynte å skyte.

Ingen liv gikk tapt i moskeen. To eldre menn klarte å legge Manshaus i bakken, i tillegg fikk han rundjuling.

