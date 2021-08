annonse

Leder av Antirasistisk senter sitter på sin høye hest, han har de aller beste meningene og representerer alltid det gode. Det koster ham ingenting, det er ikke han som får byrden. Den får de andre – de han rakker ned på.

– Etter «flyktningkrisen» i 2015 har ikke europeiske land investert i å bygge kapasitet og beredskap til å ta mennesker imot på en verdig måte, men heller i tiltak for å stanse og presse flyktninger og migranter unna, sier Rune Berglund Steen, og mener at vi er paniske:

– Seks år senere er europeisk asylpolitikk stadig preget av panikken fra 2015, og i skremmende stor grad av underliggende strømninger av muslimfiendtlighet og en mer generell xenofobi.

Det er mye følelser, sterke følelser og et fravær av fakta. Han ser ned på oss som om vi mangler gode rollemodeller, og at vi har svekket vår ansvarsfølelse overfor medmennesker. Han har en moralsk fordømmende tone og en dirrende pekefinger.

Berglund Steen påstår at det går en direkte tråd fra de høyrepopulistiske fiendebildene til piggtråden, tåregassen og volden langs Schengens yttergrense, og til helvetsesleirene i Libya. Han har nettopp skrevet boken: «Solidaritet nå. Et kampskrift for mennesker på flukt». Den er utgitt på Manifest Forlag, og de skriver at «Rune Berglund Steen tar her et oppgjør med norsk og europeisk flyktning- og asylpolitikk. Han argumenterer for at oppkonstruerte fiendebilder har fortrengt etterkrigstidens humanisme. Slik har virkeligheten til mennesker på flukt blitt stadig tøffere.»

«Alle som vil til Europa er vår moralske forpliktelse, dette er mennesker som rømmer fra krig og tortur», sier han. Men det medfører ikke riktighet, selv om det høres bra ut. En utredning fra FN viser at få migranter som søker asyl trenger beskyttelse. De er økonomiske flyktninger og sender penger hjem. De rømmer heller ikke fra fattigdom, reisen koster flere årslønner og det er familien som finansierer den. Vedkommende sender penger hjem, så de kan sende enda en. Men Berglund Steen fremstiller dette som en akutt krise, en som vi med solidaritet kan løse. Bare de får komme til Norge.

Lederen av Antirasistisk senter skriver at vi må avvikle horrible, asylfiendtlige tiltak. Han sier at det ikke kan være en del av norsk og europeisk asylpolitikk at krigsflyktninger og torturofre drukner i tusentall på vei mot våre strender.

– Det kan ikke være en del av norsk og europeisk asylpolitikk at man saboterer båter og straffeforfølger humanitære hjelpere. Det kan ikke være en del av norsk og europeisk asylpolitikk at asylsøkere møtes med mer eller mindre systematisk vold på yttergrensene.

Berglund Steen mener at kampen for en mer human politikk må begynne med en kamp mot fiendebildene. Han sier at dehumanisering av mennesker på flukt skader vår egen evne til solidaritet, og vår vilje til å se det handlingsrommet som faktisk finnes.

Men det er ikke slik virkeligheten er, tvert om, da kommer det bare flere. Migrantstrømmen stopper ikke om noen slipper inn. Det motiverer andre til å legge ut på vandring og pågangen kommer til å øke. Dette vet også Berglund Steen, men hans levebrød er å spille rollen som en moralsk person, og han tenker ikke lengre enn sin egen lommebok.

