Resett har tidligere omtalt rapporten fra republikanerne i kongressen. Den inneholder en «bombe», mener Saagar Enjeti, som har et svært populært YouTube-sammen med Krystal Ball. De brøt med The Hill for noen måneder siden.

Enjeti mener rapporten viser at noe åpenbart foregikk i Wuhan og ved Wuhan Institute of Virology allerede fra september 2019. Hvorfor skulle de ellers brått fjerne databasen over virusene og deres genetiske kode da. Han mener også rapporten viser at folk ble syke før de angivelige første tilfellene i desember 2019.

Men mediene ignorerer det.

