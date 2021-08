annonse

annonse

Etter at Sirin Stav (MDG) gikk ut i Nettavisen onsdag og sa at dyreparker hører til på historiens skraphaug, reagerer Sylvi Listhaug sterkt. «Det er nok galskap fra MDG nå», sier hun til Nettavisen fredag.

Listhaug mener at Stav moraliserer:

– Det virker ikke som den sosialistiske formynderiveren vil noen enda ta. Tidligere har de foreslått ekstreme kjøttavgifter, flyavgifter og de vil flå alle som trenger bilen. Nå måtte de selvsagt moralisere over barna og barnefamiliene, sier hun og fortsetter:

– Dette viser hvordan de venstreradikale sosialistene har tenkt å endre Norge. De vil gjøre det utrolig dyrt å fly, det skal bli slutt på bensin- og dieselbiler og den lange moralske pekefingeren skal brukes på å slå ned på alt de selv ikke liker.

annonse

Jorunn Lossius (KrF) er også svært kritisk til Stavs utspill.

– Angrepet fra MDG på Kristiansand Dyrepark er kunnskapsløst og totalt useriøs symbolpolitikk. Har Stav i det hele tatt vært i parken og snakket med de fantastiske folka som jobber der og steller dyrene? spør hun i Nettavisen.

Førstekandidat for MDG i Kristiansand, Oda Pettersen, understreker overfor avisen at Stavs uttalelser ikke er i tråd med MDGs vedtatte politikk, og at MDG som parti ikke ønsker å stenge dyreparker i Norge.

annonse

– Det viktigste for oss er at alle dyr, både dem som lever i dyreparker og vilt, har det best mulig, sier hun, og legger til at hun mener det er viktig å «jobbe aktivt for å verne, restaurere og bevare mer natur, slik at vi kan ta vare på de naturlige habitatene for utrydningstruede dyr».

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474