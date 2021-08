annonse

Taliban har erobret provinshovedstedene Kunduz, Sar-e-Pul og Taloqan søndag. Dermed har fem provinshovedsteder falt siden fredag.

Kunduz er den mest betydningsfulle erobringen for Taliban etter at en massiv offensiv startet over hele Afghanistan da utenlandske styrker innledet siste fase av tilbaketrekningen i mai.

Det er en av landets største byer med 340 000 innbyggere og er et viktig knutepunkt mellom hovedstaden Kabul og Nord-Afghanistan.

En sikkerhetskilde opplyser til AFP søndag at Taloqan også er erobret av Taliban.

– Vi har trukket oss tilbake fra byen i ettermiddag etter at regjeringen ikke klarte å sende hjelp, sier sikkerhetskilden til nyhetsbyrået ifølge NTB.

En innbygger sier til AFP at de så sikkerhetsstyrkene forlate byen. En AFP-medarbeider i Taloqan bekrefter at byen er falt, og at Taliban har tatt kontroll over alle viktige offentlige bygninger.

Søndag ble det også meldt at Taliban har overtatt alle viktige bygninger i Sar-e-Pul, som er hovedstad i provinsen av samme navn, og at myndighetene har forskanset seg i en militærleir som nå er beleiret av Taliban.

Taper i nord

Med Kunduz‘ og Sar-e-Puls fall synes regjeringens fra før svake kontroll over Nord-Afghanistan å glippe for hver time som går, skriver NTB.

Nord-Afghanistan har lenge vært oppfattet som Taliban-fiendtlig, og det var der Taliban møtte sin hardeste motstand fra flere forskjellige militser på 90-tallet.

Fredag erobret Taliban Zaranj i Nimroz, og lørdag fulgte de opp med å innta Sheberghan i Jawzjan-provinsen.

