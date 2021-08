annonse

En svært emosjonell Lionel Messi snakket søndag for første gang i offentligheten etter sjokkexiten fra Barcelona. Han ville ikke forlate klubben.

Barcelona sto som arrangør da argentineren holdt pressekonferanse ved 12-tiden norsk tid. Der satte han ord på dramaet som har overrasket en hel fotballverden de siste dagene.

Med kona Antonela og barna Thiago, Mateo og Ciro på første benk tørket han tårer allerede før det hele startet.

– De siste dagene har jeg tenkt mye på hva jeg skal si. Sannheten er at jeg ikke vet hva. Dette er vanskelig for meg etter å ha vært her hele livet. Jeg er ikke klar for dette, sa fotballstjernen.

Han la videre til at både han og familien hadde sett for seg å bli i Barcelona også i fortsettelsen.

– Vi har gjort dette til vårt hjem. Vi trodde vi skulle bli her i Barcelona. Tiden vi har hatt her har vært fantastisk. I dag må jeg si farvel til alt dette. Jeg har vært her siden jeg var 13 år, hele livet, sa argentineren.

Tårevåt applaus

Messi takket både lagkamerater, fansen og resten av klubben for opplevelsene på Camp Nou.

– Jeg har så mye respekt for denne klubben. Den har hjulpet meg til å bli bedre og til den personen jeg er i dag. Jeg har gitt alt for denne klubben fra første til siste dag, sa han.

Argentineren var tydelig på at han ønsker seg tilbake til Camp Nou i framtiden.

Messis innledende ord ble ledsaget av rungende applaus. Det fikk stjernen til igjen å bryte ut i gråt. Han festet blikket i gulvet mens tårene trillet.

– Ja, uten tvil, sa han.

Trodde på forlengelse

De fleste regnet med at Messi ville forlenge kontrakten med Barcelona, klubben han har tjent siden han var 13 år. Torsdag bekreftet imidlertid ledelsen på Camp Nou at det ikke blir noen ny avtale.

Selv om partene var enige, setter La Ligas økonomikrav en stopper for at argentineren kan fortsette i klubben. Barcelona er tynget av gjeld og har enorme lønnsutgifter.

Fredag sa klubbpresident Joan Laporta at 110 prosent av inntektene går til å betale lønn. En utregning gjort av New York Times konkluderte med at den spanske klubben måtte ha kvittet seg med rundt to milliarder kroner i lønnsutgifter dersom det skulle latt seg gjøre å forlenge med Messi innenfor det gjeldende La Liga-reglementet.

Argentineren opplyste søndag at han var villig til å halvere egen lønn for å bli værende.

– Laporta og klubben gjorde alt de kunne. Dessverre lot det seg ikke gjøre på grunn av reglene. I fjor ønsket jeg ikke å bli her, og ga uttrykk for det. Denne gangen ville jeg bli, sa han.

Messi understreket videre at han ikke bærer nag til noen i La Liga-ledelsen.

PSG neste?

Nå spekuleres det høyt i hva som blir fotballikonets neste stoppested i karrieren. Franske Paris Saint-Germain ser ut til å lede an i jakten på 34-åringens signatur.

Fotballikonets far og agent, Jorge Messi, skal ha vært i kontakt med PSG-ledelsen de siste dagene.

– PSG er ærlig talt en mulighet. Jeg kan ikke bekrefte noe. Da pressemeldingen ble offentliggjort, fikk jeg mange telefoner. Mange var interessert. I øyeblikket er ingenting klart, sa Messi om framtiden.

Ender argentineren i den franske hovedstaden, gjenforenes han med brasilianske Neymar, som i 2017 forlot Barcelona som tidenes dyreste fotballspiller.

