annonse

annonse

Den republikanske guvernøren Larry Hogan er ikke fornøyd med at nesten 80 prosent av befolkningen i Maryland, USA, er fullvaksinert. Han truer med lockdown om ikke alle tar vaksinen.

78 prosent i Maryland er nå fullvaksinerte. På en pressekonferanse ba guvernøren alle innbyggere om å ta vaksinen.

– Jeg bryr meg ikke om hvilken feilinformasjon eller konspirasjonsteorier du har hørt. Det enkle faktum er at disse vaksinene virker. Hvis du fortsatt er usikker på vaksinene, er det viktige faktum du må vurdere, at nesten hver eneste person som er innlagt på sykehus eller dør med COVID-19 i Maryland akkurat nå er uvaksinert, sa Hogan.

annonse

Les også: Kvinne om vaksinebivirkninger: – Dette er rett og slett helt jævlig

Skylder på uvaksinerte

Guvernør Hogan truet med nye coronarestriksjoner og lockdown, som inkluderer stenging av skoler, hvis ikke flere blir vaksinert.

annonse

På pressekonferansen la han skylden på dem som ikke tar vaksinen, og hevdet at det er de som gjør at alle andre ikke har frihet.

– De av dere som nekter å bli vaksinert på dette tidspunktet utsetter deg og andre for bevisst og unødvendig for sykehusinnleggelse og død. Det er du som truer friheten til alle oss andre, friheten til ikke å bruke masker, å holde virksomheten vår åpen og få barna tilbake på skolen, og det er tragisk nok bare et spørsmål om tid før du får COVID- 19, sa han.

– Vær så snill. Ta den jævla vaksina, la han til.

“Please, just get the damn vaccine.” — Gov. Larry Hogan (R-MD) pic.twitter.com/yJuSZCjRcV — The Recount (@therecount) August 5, 2021

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474