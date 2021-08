annonse

Civita advarer i en ny informasjonsvideo på det sterkeste mot partiet Rødt og det tankesmien mener er udemokratiske og autoritære trekk.

– De ønsker en revolusjon i et av verdens mest solide demokratier. Det må vi ta på alvor, sier Civita-leder Kristin Clemet til Klassekampen.

Civita trekker paralleller mellom Rødt og det autoritære regimet til Viktor Orbán i Ungarn, og Clemet framholder at det Rødt og Orbán har til felles, er manglende respekt for det liberale demokratiet og et pluralistisk samfunn.

– Det går en klar grense mellom de politiske partiene som er en del av det liberale demokratiet, og de som ikke er det. På Stortinget i Norge i dag er det bare Rødt som står på feil side av denne grensa, sier hun.

Rødts førstekandidat Mimir Kristjansson i Rogaland mener dette kun er panikk fra høyresiden fordi Rødt gjør det godt på meningsmålingene.

– Det er for så vidt ikke overraskende at dette kommer fra Civita nå, det er tankesmia til milliardærene i Norge, og nå er de redde for at Rødt skal få mer makt og innflytelse i norsk politikk, sier Kristjánsson.

Han mener påstandene til Clemet om at Rødt er en trussel mot demokratiet er «helt frikoblet fra virkeligheten».

