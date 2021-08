annonse

annonse

New Yorks guvernør, Andrew Cuomo, klamrer seg til posten og nekter å gi opp til tross for oppfordringer fra egne demokratiske partifeller, inkludert Joe Biden, om å trekke seg. Nå står en av anklagerne frem.

Det er kvinnen som har anmeldt New Yorks guvernør, Andrew Cuomo, for seksuell trakassering har nå stått fram i et intervju. Brittany Commisso mener hun gjorde det rette.

– Guvernøren må holdes ansvarlig. Det han gjorde mot meg er et lovbrudd, sier hun i et intervju som ble delvis publisert i flere amerikanske medier søndag.

annonse

Hele intervjuet skal vises på TV-kanalen CBS mandag.

Commisso er en av elleve kvinner hvis anklager om seksuell trakassering var hovedfokuset i en granskning fra New Yorks justisminister, Letitia James. Rapporten ble sluppet tirsdag. Commisso leverte fredag en anmeldelse.

annonse

Fredag snakket hun med politiet i delstatshovedstaden Albany og satte i gang en formell etterforskning.

NTB skriver at Commisso hevder at Cuomo la armen under genseren hennes og tok på brystet hennes da de var alene i guvernørboligen i slutten av 2020. Han skal også ha spurt Commisso ut om ekteskapet hennes, tatt henne på rumpa mens de tok et bilde sammen.

Commisso har jobbet som assistent for Cuomo siden 2019. Blant arbeidsoppgavene hennes var å ta notater, skrive utkast til dokumenter og betjene telefonen hans, skriver NTB.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474