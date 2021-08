annonse

Lysbakken kaller de rike «klageklassen». De grønne vil ha en grønn formuesskatt til det grønne skiftet.

Det er stortingsvalg og skatt er et hett tema. Målet er å skaffe seg flest mulig stemmer, og da må man fremme «hjertesaker».

MDGs hjertesak er at kloden koker og at vi må tilbake til naturen. SV har sin på del godene, som går ut på å ta de rike. De grønne har en visjon om at alle skal leve i pakt med naturen, der en gir etter evne og får etter behov. En trenger ikke arbeid når man får borgerlønn.

Det å flå de rike er en tradisjonell SV-politikk. Men Lysbakken snakker mot bedre vitende når han sier at formuesskatt og arveavgift ikke er skadelig for næringslivet. De må ta ut verdier fra bedriften for å betale skatt. Men det er ikke der de henter velgere, de som stemmer SV jobber i offentlig sektor. SVs finanspolitiske talsperson, Kari Elisabet Kaski mener arveavgift motvirker dynastier. Hun har også foreslått å innføre en exit-skatt for de som forsøker å flykte fra Norge.

Leder av Grønne Studenter, Kim André Nielsen synes det urettferdig at en håndfull mennesker blir søkkrike, mens naturen og flertallet av verdens befolkning blir stående med lua i hånda. Studenten tror deres rikdom har blitt skapt på bekostning av planeten, og med arbeidskraften til folk med lav og middels inntekt. Nielsen mener at vi trenger formuesskatten til en rettferdig fordeling, og sier at den trengs for det grønne skiftet til et bærekraftig samfunn. Ressursene må bli delt rettferdig.

– Det grønne skiftet krever at vi slutter å drive rovdrift på planetens naturressurser. Disse ressursene er begrensede, og økosystemene de er en del av er sårbare. Derfor må vi redusere presset vi legger på dem, og holde oss innenfor planetens tålegrenser, skriver han i Klassekampen.

Nielsen sier at en håndfull mennesker sitter med størsteparten av verdiene, og at dette er veldig mye penger, som ligger i svært få hender. Dette vil studenten endre.

– Derfor vil vi øke formuesskatten og innføre en arveavgift, hvor begge er rettet mot de rikeste, skriver han og sier at MDG vil motvirke de voksende ulikhetene, og sørge for en omfordeling av formuer.

– De store formuene til Norges rikeste burde komme til større nytte for fellesskapet, skriver han, og vil ha formuesskatt og arveavgift for de rikeste, og klimabelønning til alle. Det vil motvirke forskjeller og bane vei for det grønne skiftet.

Audun Lysbakken mener at rike gutter klager mest

SV-lederen sier at laksemilliardær Gustav Witzøe, Stein Erik Hagen og Sissener er den nye «klageklassen». Han skriver i Dagbladet at det er de fattige og syke som har finansiert skattefesten for de rike. Likevel er det de rike som klager.

– Jeg har en klar melding til misfornøyde rikfolk: Slutt å syte!, sier Lysbakken, og tror ikke det er tilfeldig at flere av milliardærene advarer mot SV.

– De vet at vi står for en tøff fordelingspolitikk, og at vi vil gjennomføre den hvis vi får makt.

