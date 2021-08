annonse

Det er nå fullt kjør med valgkamp, og med det har mange fått med seg Per Sandberg i sin sedvanlig stil. På radio, i avisa, på TV, i gata og på puben, snakkende med journalister og velgere. Men denne gang ikke for FrP.

FrP’ere er mindre fornøyd. Hva holder han på med? Hvem er det denne mannen tror han er? Vet han at han svekker FrP? Svaret er ja. Og det gjør vondt. Jeg identifiserte meg selv som en FrP’er frem til tidlig 2016. Da hadde jeg fått nok. Partiet er ikke hva det en gang var. Det blir litt som med USA: De hadde så mye potensiale, et så utrolig bra utgangspunkt, men de har blitt ødelagt fra innsiden av sine egne.

Så nå jobber både Sandberg og jeg for mye av det samme som vi den gang sto for, men for et annet parti. Da er det verdt å spørre seg: Hva er egentlig forskjellen på Liberalistene og Fremskrittspartiet?

La oss starte med innvandringspolitikken, som et naturlig hovedfokus for FrP. Istedenfor den simple løsningen som er å bare arbeide for færre kvoteflyktninger, mener vi i Liberalistene at man heller bør kutte alle ytelser og privilegier innvandrere mottar, heve terskelen for å kunne motta statsborgerskap, og vi bør legge ned hele asylinstituttet. Ingen flere asylsøkere, den ordningen vet vi misbrukes så til de grader. Alle som kommer må likestilles som migranter. Slik blir all innvandring i praksis arbeidsinnvandring, for alle og enhver som kommer må forsørge seg selv. Det er det rettferdige. Det å ikke gi innvandrere privilegier, og å behandle folk rettferdig, skaper dessuten bedre sosialt samhold og harmoni.

Liberalistene er således positive til migrasjon. Det er en gode, slik vi ser med innvandring innad i EU. På lik linje med at samfunnet skaper større verdier når folk får flytte over fylkesgrenser for å tilby sitt arbeid der mulighetene er best for den enkelte, får man mer verdiskapning ved å kunne flytte kompetanse over landegrenser. Det er dessuten ikke hos svensker eller polakker utfordringen ligger, men med mennesker som velger Norge som langvarig feriested fordi vi gir dem mest mulig velferdsgoder. Vi i Liberalistene vil tiltrekke oss dem som ønsker å komme for å jobbe for egen velstand og lykke. FrP mener derimot at man fortsatt skal ha dyre ytelser og «gratis» velferdstjenester til innvandrere, men at langt færre skal få lov å komme. Problemet er dermed ikke innvandringen i seg selv, men hvem vi tiltrekker oss.

Det er kanskje den mest tydelige forskjellen. Men det er naturligvis mer. FrP mener at skatteletter skal finansieres ved å bruke mer oljepenger. Vi i Liberalistene vet at det ikke går. Hele oljefondet er nemlig bundet opp i fremtidige pensjonsforpliktelser. Å ta fra den kassa innebærer å gi mindre i pensjonen vi har blitt tvunget til å betale for gjennom hele livet. Liberalistene skyver ikke problemene over på neste generasjon, men fører en ansvarlig økonomisk politikk som ikke bare fungerer nå, men også i fremtiden. Som gir folk pengene sine.

Skal vi ha skattekutt – som vi skal – må det kuttes i offentlige utgifter. Og ikke da ved å pelle litt på slik som bistandsbudsjettet og i kultur. Nei. Vi bør avskaffe både bistandsbudsjettet og kulturdepartementet i sin helhet. Stryk all subsidiering av politiske partier og tros- og livssynssamfunn. Kutt hele den direkte pressestøtten og all økonomisk støtte til FN. Splitt opp og selg NRK. Og ikke minst bør vi kutte radikalt i klima- og miljødepartementet.

Fremskrittspartiet ønsker dessuten fortsatt store fordeler for offentlige tjenester innenfor helse og eldreomsorg, der Liberalistene mener man bør se mer på alternative løsninger enn det offentlige, tungrodde systemet. Vi ønsker konkurranseutsetting. Mer innovasjon. FrP er generelt livredde for å røre velferdstjenester, til tross for hvor stort pengesluk målt opp mot dårlig kvalitet disse tjenestene utgjør. Vi i Liberalistene ser heller til velfungerende land som Sveits, Singapore og Nederland når det kommer til velferdstjenester. Vi må slutte å tro vi er best i verden i alt her i landet bare fordi vi har en god kultur og et oppegående folk.

FrP ønsker på de fleste felt mer frihet enn hva andre partier gjør, men tør ikke gå like langt som Liberalistene. De vet det er upopulært, så de tviholder på sosiale tjenester og etablerte løsninger for å sikre seg sosialdemokratiske velgere. For oss i Liberalistene er det konsekvent frihet som gjelder. Velgere er et middel til et mål, ikke målet i seg selv. Vi er prinsippfaste i det at vi gjerne kan stemme for små skritt i riktig retning, men aldri noe som tar oss feil vei økonomisk eller reduserer personlig frihet. Aldri hestehandler og kamelsvelging. Vi går lenger enn FrP fordi vi ikke bryr oss om den etablerte elite-boblen journalister, akademikere, statsvitere og andre «kommentatorer» lever i.

Liberalistene står for radikale kutt i samtlige skatter og avgifter og større kutt i offentlige utgifter. Noen liberalistiske fanesaker er aktiv dødshjelp, kampsport og surrogati, og deregulering av næringslivet og arbeidsmiljøloven. Mer personlig frihet, mer næringsvennlighet og desentralisering av beslutningsmyndighet nærmest mulig enkeltmennesket. Kort fortalt: Mindre stat, mer frihet.

