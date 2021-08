annonse

Hvis TV 2s augustmåling blir valgresultatet, blir det det dårligste noensinne for de borgerlige.

I målingen Kantar har gjennomført for TV 2 , får statsministerens parti Høyre 18,2 prosent. De faller 1,5 prosentpoeng fra forrige måling.

Frp faller også relativt til julimålingen, med 1,3 prosentpoeng til 9,3 prosent. KrF ligger uforandret på 3,8 prosent oppslutning. Venstre, som fortsatt havner godt under sperregrensa med 3,2 prosent oppslutning, går forsiktig frem 0,4 prosentpoeng.

– Dette er et for dårlig resultat for oss, og for dårlig for borgerlig side. Derfor skal vi slåss videre i valgkampen for bedre oppslutning, sier Erna Solberg til kanalen.

TV 2 melder at målingen er den dårligste på borgerlig side siden april 1995. Partiene ville bare ha fått 55 stortingsmandater dersom målingen var valgresultatet.

