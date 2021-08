annonse

I USA er en ny runde med nedstengninger, maskepåbud og krav om vaksinepass på gang i flere delstater. Bilder fra Obamas 60-års dag i fasjonable Martha’s Vineyard der maskeløse kjendiser i hundretalls feirer den tidligere presidenten skaper storm på sosiale medier.

I siste liten måtte Obama redusere gjestelisten etter at planen om 475 gjester og 200 i arrangørstaben ble kjent i forrige uke. Men likevel ble det en stor fest noe bilder lagt ut av noen av artistene som opptrådte viser. Bildene som var lagt ut av rapperen Trap Beckham og hans manager TJ Chapman ble senere slettet, skriver Fox News.

Blant de feierende var Steven Spielberg, Tom Hanks, George Clooney, Jennifer Hudson, Jay-Z, Beyoncé, Bradley Cooper, Don Cheadle, Gabrielle Union, Dwyane Wade, Bruce Springsteen, Erykah Badu, Steven Colbert, og John Kerry, skriver ZeroHedge.

Det er den liberale elitens stadige kampanje for å få folk til å bruke maske som bursdagsfeiringen settes i kontrast til.

Bilder fra festen sirkulerer nå også på Twitter.

Fauci og doble standarder

Som eksempel på hykleriet trekker Fox News fram Anthony Fauci som samme helg som Obama holdt festen gikk ut og kritiserte et motorsykketreff i Sør-Dakota for deres mangel på smittevern.

– Jeg er veldig bekymret for at vi kommer til å se en ny smittebølge koplet til treffet, sa Fauci på et søndagsshow.

– Ingen kommentar fra Fauci for Obamas fest kvelden før med noen hundre venner, skriver Sarah Johnson på Twitter.

– Sofistikerte gjester

En New York Times reporter blir også hudflettet for en kommentar hun ga om Obamas feiring som tilsynelatende skulle unnskylde masseansamlingen.

Annie Karni, som er NYTs korrepondent i Det hvite hus, var på TV og diskuterte kontroversen rundt Obamas feiring da hun brukte begrepet «sofistikert forsamling» og påsto at gjestene av den grunn må ha fulgt «alle forskriftene». Den kjente journalisten Gleen Greenwald, som i 2013 hjalp Edvard Snowden med å lekke hemmeligstemplede dokumenter om USAs ulovlige masseovervåkning, er ikke nådig mot Karni, skriver New York Post.

– Hva skjedde med alle bekymringene om at vaksinerte mennesker sprer Delta-varianten til de uvaksinerte, skriver Greenwald på Twitter.

