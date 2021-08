annonse

I bakhagen mellom Smedgata 34 og 32 i Oslo koste beboerne seg lenge med grilling, bursdagsfeiringer og annen hygge, men nå er idyllen brutt av ungdomsgjenger som har okkupert området og fortrengt beboerne.

– Det er i utgangspunktet et veldig hyggelig område, men nå har vi som bor her mistet det til denne gjengen som bråker og lager uro, uttaler en av beboerne, Per, til Avisa Oslo.

Styrelederen i borettslaget bekrefter at de har utfordringer med støy og uro i området.

– Det er i utgangspunktet et veldig hyggelig område, men nå har vi som bor her mistet det til denne gjengen. De kommer flere ganger i uka, mellom sju til ti stykker, og slår seg ned her. Denne bakgården, den tilhører oss som bor i disse to blokkene. Den er vår hage. Nå får vi ikke bruke den selv, fordi disse gjengene okkuperer den. Det er bare trist, sier Per til Avisa Oslo og fortsetter:

– Her om dagen, så jeg en barnefamilie jeg har nær kontakt med komme ut for å spise middagen sin på en av bordene her. De måtte sitte på benker, uten bord, helt til gjengene fjernet seg.

– Til tider er det mye uro, bråk og hærverk her. Samtidig tror jeg vi som bor her må anerkjenne at vi bor i et område med store forskjeller hvor det er ulike behov som skal ivaretas. Det er et komplekst problem, som tar tid å løse, uttaler styreleder i Enerhaugen borettslag, Rune Berge, til avisen.

