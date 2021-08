annonse

Den svenske klimaaktivisten Greta Thunberg pryder forsiden til det nye motemagasinet Vogue Scandinavia og tar samtidig et kraftig oppgjør med moteindustrien.

Thunberg publiserte bildet av omslaget på sin Instagram-konto og kommer der med krass kritikk av moteindustrien som hun mener bidrar til å påvirke klimaet i negativ retning, skriver NTB.

– Motebransjen er en stor bidragsyter til klimakrisen og den økologiske krisen, for ikke å snakke om dens innvirkning på de utallige arbeidere og lokalsamfunn som blir utnyttet rundt om i verden for at noen skal kunne glede seg over mote som raskt endres og som mange ser på som engangsartikler, skriver hun i innlegget.

Videre advarer Thunberg mot det hun kaller «grønnvasking», hvor kles- og moteselskaper bruker store beløp på å presentere seg som blant annet bærekraftige, klimanøytrale og etiske.

Vogue Scandinavia skriver i en pressemelding at 18-åringen deler bladets verdier om bærekraftig livsstil og miljøvern, og at klærne som Thunberg har på seg, er laget av bærekraftige, resirkulerte materialer, Ifølge Expressen.

Thunberg selv er ikke enig i dette og skriver blant annet i innlegget sitt:

– Du kan ikke masseprodusere mote eller konsumere «bærekraftig» slik verden er skapt i dag. Det er en av mange grunner til at vi trenger en systemendring.

