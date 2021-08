annonse

For noen dager siden ble det kjent at Noor Ahmad Noor, en imam ved en stormoské i Drammen, hadde kommet med svært hatefulle uttalelser mot jøder. Denne imamen er slett ikke noen ensom ulv. La oss ta en kikk på den store flokken han er en del av.

«Hitler lot noen jøder bli igjen, slik at verden skulle få se hvor grusomt dette folket er, hvorfor det er nødvendig å drepe dem.»

Dette skrev Noor Ahmad Noor på urdu på sin facebookside 19. november 2019. Han er tilknyttet Minhaj-ul-quran organisasjonen, og kom til Norge i 2006 som direktør for Oslo-grenen. Tre år senere ble han imam ved Minhaj-moskéen i Drammen.

Minhaj-ul-Quran («koranens vei») er en global bevegelse. Den ble stiftet i 1980 av Muhammad Tahir-ul-Qadri, som også leder organisasjonen med jernhånd i dag. Dette er samme person som Sylvi Listhaug åpent og i hans ansikt konfronterte og kalte en «ulv i fåreklær».

I Norge er de til stede gjennom fire moskéer og flere organisasjoner. De driver også skoler, der barn og ungdommer bruker mye av tiden sin i helgene på å memorere koranen på arabisk og på å lære om sharia.

All aktivitet i organisasjonen er sterkt knyttet til stifteren Tahir ul-Qadri og hans filosofi, og han har nærmest eneveldig innflytelse når ledere i organisasjonen (uansett hvor i verden) utpekes. Det sterke båndet mellom denne bevegelsens aktivitet i Norge og stifteren i Pakistan fikk vi en god demonstrasjon på i 2002. Da avsatte moskéen i Oslo sin imam fordi han ikke var tro nok mot Tahir ul-Qadris lære.

I vestlige land har Minhaj en fasade der de fremstår som et moderat trossamfunn. Alt som kommuniseres på vestlige språk oser av «fred» og «dialog». Men på urdu forfektes en ekstrem form for islam. Da snakkes det om etablering av en sharia-styrt verdensomspennende islamsk stat som det langsiktige målet. Det er med andre ord ikke noe unikt ved Drammens-imamens to ansikter.

Organisasjonens jobber systematisk imot likestilling. De forkynner at kvinner ikke skal ha samme rettighet til skilsmisse som menn, at hijabpåbud (les: tvang) og polygami er riktig ifølge sharia, at muslimske kvinner ikke kan gifte seg med ikke-muslimske menn, og at kvinner og menn skal holdes adskilt.

Tahir-ul-Qadri (organisasjonens suverene leder) er en forkjemper for sharia i den mest barbariske formen, inkl. avkapping av hender, steining for utroskap og dødsstraff for frafall fra islam. Han var også sentral i arbeidet med blasfemiparagrafen i Pakistan, og har bl.a. sagt «Den som begår blasfemi – muslim eller ikke-muslim, mann eller kvinne, jøder, kristne, hinduer – uansett hvem av dem som begår blasfemi skal straffes med døden. (..) Muslim, jøde, kristen, vantro, mann eller kvinne vil bli henrettet som en hund!».

Danmarks Radio har gravd i denne organisasjonens danske gren, og avdekket utbredt misogyni, hyllest av Taliban i Afghanistan og støtte for dødsstraff for blasfemi og frafall fra islam. Jyllands-Posten avdekket også i en sak 22. juli 2006 at Minhajs medlemmer i Danmark ble fra talerstolen oppfordret til å drepe eks-muslimer.

Det er ikke mindre voldsbejaende og ekstremt i Norge. For eksempel har lederen for Minhaj bevegelsen i Norge åpent støttet dødsdommen over Salman Rushdie.

Human Rights Service avslørte i 2006 at det i moskéenes biblioteker her i Norge finnes flere teologiske verker av organisasjonens leder som hyller voldelig jihad. En annen gjenganger de fant var litteratur med svært kvinnefiendtlige holdninger, f.eks forsvar av mannens rett til å banke kona.

Dagens Næringsliv avdekket i 2004 (publisert 16. oktober 2004) at moskéen i Oslo har et tilbud til pakistanere som vil sende barna sine til koranskoler i Pakistan for tvangsavnorsking. Daværende president i Minhaj-ul-Quran Oslo, som ellers snakket varmt om integrering og deltagelse i det norske samfunnet, hadde flere koranskoler han kunne anbefale for datteren til avisens journalist (som var en muldvarp). Dette nektet han for i ettertid, helt til han forstod at det forelå opptak av samtalen hans med journalisten.

Det er også verdt å merke seg noe som skjedde da sønnen til organisasjonens leder besøkte Norge for å promotere farens såkalte fatwa mot selvmordsbombing. Han fortalte VGs utsendte at alle selvmordsbombere havner i helvete. Men han klarte å finne et forbehold for selvmordsbombere som angrep jødiske mål.

Drammens-imamen har i ettertid beklaget de hatefulle ytringene mot jøder, og sagt at de ble avsagt i affekt. Denne beklagelsen må sees i lys av hva slags flokk han kommer fra. At det i hans organisasjon er helt vanlig med ekstrem islam bak falske fasader og dobbeltkommunikasjon.

