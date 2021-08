annonse

Sterke krefter jobber for endringer i hvordan vi tilnærmer oss kriminalitet og spesielt ungdomskriminalitet, mener Frp-politikeren.

– Det er åpenbart bra med fornying, også innenfor kriminalitetsbekjempelse, men det er mye som tyder på at retningen juspolitikken har tatt, er vel så mye ideologibasert som kunnskapsbasert, skriver Helgheim i TV2.

Han peker på at nesten all type kriminalitet synker, bortsett fra ungdomskriminaliteten, og stiller spørsmål ved hvorfor et er slik.

– Svaret finner vi kanskje når vi ser nærmere på hva toneangivende stemmer på feltet står for. Nina Irene Jon er kriminolog ved Politihøgskolen og skrev i 2020 en artikkel om ungdomskriminalitet.

– Her forsøker hun på veldig mange måter å avdramatisere dagens gjengkriminalitet ved å sammenligne det med guttegjenger som var fattige på 50-tallet, skriver han.

Helgheim påpeker at kriminologen ved Politihøgskolen påstår at gjengene er inspirert av en voldelig og vestlig gatekultur. Det er altså vår «voldelige og vestlige gatekultur» som gjør innvandrere kriminelle, ikke at mange tar med seg en voldskultur fra landene de kommer fra.

– Hvor får man slikt tøys fra? Dersom vi tar bort ungdom med innvandrerbakgrunn, så ville vi trolig ikke hatt en eneste voldelig og kriminell ungdomsgjeng igjen, sier han, og legg til:

– Ifølge Nina Irene Jon er det likevel ikke den kulturen der innvandrere kommer fra som er problemet, men voldskulturen i Norge.

Det Nina Irene Jon kommer med er selvsagt det reneste vås som overhodet ikke har noe med kunnskap, vitenskap eller kriminologi å gjøre, skriver Helgheim. Han mener Jons påstand er politisk og ideologisk agitasjon.

– Det er politisk aktivisme forkledd som vitenskap.

