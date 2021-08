annonse

Lederen for paraplyorganisasjonen Muslimsk dialogsenter rykker ut mot uttalelsene til imamen i Drammen.

Senaid Kobilica mener at imamens uttalelser er uakseptable, skriver VG.

– Hatprat skal aldri aksepteres, uansett hvem som står bak, slår imam Senaid Kobilica fast.

– Vi kan aldri ønske det samme for andre, og vi skal ikke det uansett hvem det er snakk om. Det er sterke følelser i sving, men det er her vi i lederroller har et ekstra ansvar, sier han.

Imam Noor Ahmad Noor, skrev blant annet på Facebook at Hitler sparte noen jøder for å vise verden hvor onde de er. Han har tidligere forklart at innleggene ble skrevet i frustrasjon over angrep i Gaza.

Noor skal tidligere også ha skrevet andre innlegg om jøder og Israel med lignende formuleringer.

Nå ber han om unnskyldning.

– Jeg ber om unnskyldning for alle jeg har såret, spesielt til det jødiske samfunnet, sier Noor.

Noor har i flere år samarbeidet med Kirkelig Dialogsenter for å fremme likestilling og motvirke hets og hat. Dialogsenteret vil fortsette samarbeidet med Noor, til tross for at de mener det han har uttalt er uakseptabelt.

– Det er sjokkerende og fullstendig uakseptabelt å formidle slikt som nå har kommet fram, skriver de på sine hjemmesider.

