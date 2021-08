annonse

annonse

Kan potensielt betydelig forbedre Kinas amfibiske angrepsevner i tilfelle en invasjon av Taiwan.

Rapporten er skrevet av Conor Kennedy, foreleser ved U.S. Naval War College’s China Maritime Studies Institute. Den ble publisert i tenketanken Jamestown Foundation’s China Brief for juli måned, og er gjengitt i Breaking Defense.

Rapporten konkluderer med at det 15.560 tonn tunge Roroskipet Bang Chui Dao – eid og drevet av China Ocean Shipping Company (COSCO) Shipping Ferry Company – har blitt utstyrt med en modifisert rampe siden 2019.

annonse

*Et roroskip (et akronym for: roll-on–roll-off) er en betegnelse på en skipstype som har en konstruksjon der rullende last kan kjøres ifra kaien og direkte ombord og av skipet igjen. Det kan være biler, lastebiler, busser, båter på henger, anleggsmaskiner, jernbanevogner, – men også stykkgods som lastes med gaffeltruck eller ved hjelp av en trailer og da ofte i kombinasjon med gaffeltruck. Dette kan gjelde ferjer så vel som rene lasteskip. Bilferjer kan også defineres som roroskip.

Den oppgraderte rampen drives direkte av to store hydrauliske sylindere og to støttearmer, som gir styrken som kreves for å bruke den til av- og pålessing i vanskelige forhold til sjøs. Modifikasjonen gir skipet kapasiteten til å lesse av- og på amfibiske pansrede kjøretøyer uten dedikerte havneanlegg.

Dette er i kontrast til typiske Roroskip, som har rette hydrauliske ramper som kun kan brukes i tilrettelagte havner.

annonse

Selvsikkerhet

Flere kinesiske statsmedier har rapportert at Bang Chui Dao deltok i amfibieøvelser for Folkets frigjøringsarmé (PLA) i august 2020. Fartøyet, som vanligvis brukes i fergeruter i Nord-Kina over Det gule hav og Bohai-bukten, deltok i treningsaktiviteter utenfor byen Zhanjiang i Guangdong-provinsen.

Rapporten antyder at introduksjonen av denne oppgraderingen gjenspeiler tilliten til kinesiske ingeniører og fartøyets operatører – om at deres teknologiske tilnærminger kan fungere, til tross for at bruk av ramper til sjøs er «fulle av utfordringer».

– Den kombinerte bruken av hydrauliske systemer og støttearmer betyr at denne nye rampen er bedre plassert for å håndtere lette øystater, med konverterte skip som enkelt kan ankre opp og lesse av militære kjøretøy under operasjoner når sjøstrømmer kompliserer operasjoner, heter det.

Artikkelen fortsetter

annonse

Maritim opprustning

Kinas relativt beskjedne kapasiteter innen offensive amfibiske angrep har blitt sett på som en sentral hindring for en potensiell invasjon av Taiwan.

Beijing gjør derfor en innsats for å overkomme denne mangelen. Ved siden av seks Type 071 landingsplattformsfartøy som allerede er i bruk, vil den raske konstruksjonen av tre Type 075 amfibiske angrepskip – som snart skal gå inn i tjeneste – bidra til å lukke dette gapet.

I tillegg vil konverteringen av flere sivile Roroskip med den modifiserte rampen bidra til å forbedre PLAs evne til å foreta amfibiske angrep. I denne sammenhengen har Thomas Shugart, en medarbeider ved tenketanken Center for a New American Security identifisert ytterligere to Roroskip som skal ha blitt utstyrt med oppgraderingene.

Disse to fergene er 33.000 tonn tunge Bo Hai Ma Zhu og 16 000 tonn tunge Hu Lu Dao som var ankret opp utenfor en strand utenfor Guangdong, vest for Hong Kong, i slutten av juli. Skipene er henholdsvis eid av Bohai Ferry og China Shipping Passenger Liner Company, og seiler normalt i Gulehavet.

– PLAs innsats for å bruke sivile ferger til amfibisk transport er en del av forsøket på å integrere Kinas handelsflåte i verdensklasse og landets amfibiske angrepskapasiteter, sier Shugart,

– Hvis de lykkes, kan nasjonen potensielt betraktelig øke kapasiteten til å sende tropper over Taiwan-stredet og fjerne en av de største hindringene for en invasjon av Taiwan, konkluderer han.

Jamestown-rapporten identifiserer 63 andre fartøyer som potensielt kan utstyres med rampe-oppgraderingen, med henvisning til data publisert av PLAs Military Transportation University.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474